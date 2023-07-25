YALVAÇ 20. PSIDIA ANTIOKHEIA KÜLTÜR TURİZM VE SANAT FESTİVALİ'NDE MÜZİK ZİYAFETİ



Yalvaç 20. Psidia Antiokheia Kültür Turizm ve Sanat Festivali'nin son gününde Mehmet Erdem konseri düzenlendi. Konser, Yalvaç Belediyesi'nin katkılarıyla Psidia Antik Tiyatrosu'nda gerçekleşti.

Konsere, Yalvaç ve ilçelerinden çok sayıda vatandaş katıldı. Konserde Mehmet Erdem, sevilen şarkılarını seslendirdi. Konser, yaklaşık 2 saat sürdü.

Konser sonunda Mehmet Erdem, Yalvaç Belediye Başkanı Halil İbrahim Yılmaz'a teşekkür etti. Yılmaz da Erdem'e teşekkür ederek, konserin Yalvaç'a hayırlı olmasını diledi.

Konser hakkında detaylar: Konser, Psidia Antik Tiyatrosu'nda gerçekleşti.

Konser, yaklaşık 2 saat sürdü.

Konserde Mehmet Erdem, sevilen şarkılarını seslendirdi.

Konser, Yalvaç Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlendi.

Konser, Yalvaç ve ilçelerinden çok sayıda vatandaş katıldı. Konser hakkında yorumlar: "Mehmet Erdem çok iyiydi, çok eğlendim."

"Konser, Yalvaç'ta düzenlenen en iyi konserlerden biriydi."

"Mehmet Erdem, sevilen şarkılarını seslendirdi, çok güzel bir konserdi."

"Konser, Yalvaç'a hayırlı olsun." Yalvaç 20. Psidia Antiokheia Kültür Turizm ve Sanat Festivali Mehmet Erdem Konseri Başarıyla GerçekleştiYalvaç 20. Psidia Antiokheia Kültür Turizm ve Sanat Festivali'nin son gününde Mehmet Erdem konseri düzenlendi. Konser, Yalvaç Belediyesi'nin katkılarıyla Psidia Antik Tiyatrosu'nda gerçekleşti.Konsere, Yalvaç ve ilçelerinden çok sayıda vatandaş katıldı. Konserde Mehmet Erdem, sevilen şarkılarını seslendirdi. Konser, yaklaşık 2 saat sürdü.Konser sonunda Mehmet Erdem, Yalvaç Belediye Başkanı Halil İbrahim Yılmaz'a teşekkür etti. Yılmaz da Erdem'e teşekkür ederek, konserin Yalvaç'a hayırlı olmasını diledi.Konser hakkında detaylar:Konser hakkında yorumlar:

Yalvaç 20. Psidia Antiokheia Kültür Turizm ve Sanat Festivali, Mehmet Erdem konseri ile sona erdi. Konser, 16 Temmuz 2023 Cumartesi günü Yalvaç Şehir Stadyumu'nda yapıldı.Konsere yaklaşık 10 bin kişi katıldı. Mehmet Erdem, sevilen şarkılarını Yalvaçlılar için seslendirdi. Konser, gece geç saatlere kadar sürdü.Konser sonunda Yalvaç Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşkın, Mehmet Erdem'e çiçek takdim etti. Mehmet Erdem, konserden çok memnun olduğunu belirterek Yalvaçlılara teşekkür etti.Yalvaç 20. Psidia Antiokheia Kültür Turizm ve Sanat Festivali, Mehmet Erdem konseri ile sona erdi. Konser, Yalvaçlılar için unutulmaz bir gece oldu.