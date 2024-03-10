Ünlü Markanın Şarj Cihazları Yanma Riski Nedeniyle Geri Çağrılıyor

Tarih: 9 Mart 2024

Büyük bir markanın popüler şarj cihazları, Eylül 2023 ile Şubat 2024 arasında piyasaya sürülen Brookstone BK15-4QL1F, Simply Tech IFR-MOUNT ve LAX MAG15VNT modelleri, ciddi güvenlik sorunları nedeniyle geri çağrıldı. Bu ürünler, TK Maxx adlı alışveriş mağazasının internet üzerinden satışını yaptığı şarj aletleri arasında yer alıyordu.

Yangın riski taşıyan bu şarj cihazları, yanlarına metal bir nesnenin yaklaştırılması durumunda aşırı ısınma ve erime riski barındırıyor. TK Maxx, müşterilerini bu potansiyel tehlikeye karşı uyardı ve söz konusu ürünleri derhal kullanımdan çıkarmalarını ve mağazalara iade etmelerini önerdi.

Ürünlerin geri çağrılma sebebi üzerine yapılan açıklamada, Brookstone BK15-4QL1F, Simply Tech IFR-MOUNT ve LAX MAG15VNT marka şarj cihazlarının Eylül 2023 ile Şubat 2024 tarihleri arasında TK Maxx mağazalarında ve online platformunda satıldığı belirtildi.

TK Maxx, müşterilere koşulsuz iade imkanı tanıdığını ve satın alma bedellerinin, fiş veya fatura olmasa dahi iade edileceğini duyurdu. Mağaza yetkilileri, bu önlemi alarak müşteri güvenliğini ön planda tutmayı amaçladıklarını vurguladı.

Bu durum, tüketicilere ürün güvenliğine dair artan hassasiyetin bir yansıması olarak değerlendirilirken, marka da sorunlu ürünlerle ilgili önlemleri alarak güvenilirliğini koruma çabasında.