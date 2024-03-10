Erdoğan'ın Emekliler İçin Planı Sızdırıldı: "Seçim Öncesi Son Kıyak"

Tarih: 9 Mart 2024

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emekliler için planları, SGK Uzmanı İsa Karakaş tarafından sızdırıldı. Emekli maaşlarındaki seyyanen zam miktarı ve tarihi hakkında detaylar veren Karakaş, emeklilere seçim öncesi müjdeli bir haber getirdi.

Geçtiğimiz dönemde emekli maaşlarına yüzde 49,25 zam yapılmış ve en düşük emekli maaşı 10 bin TL'ye yükseltilmişti. Ancak bu zam oranının emeklilerin geçim sıkıntısına çözüm olmaması üzerine gözler, bayram ikramiyelerine çevrildi. Geçen yıl 2 bin TL olan ikramiyelere yüzde 50 zam yapılmasıyla birlikte 3 bin TL'ye çıkartıldı, ancak bu zam oranı emeklilerin tepkisine neden oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce en düşük 10 bin TL olan emekli maaşının yetersiz olduğunu belirtmiş ve bu yılın emeklilerin yılı olacağını açıklamıştı. Nisan ayında Meclis'te görüşülecek olan emeklilere yönelik destek paketi ise kamuoyunda merak konusu oldu.

SGK Uzmanı İsa Karakaş, TGRT Haber YouTube kanalındaki 'Bi Bakalım' programında yaptığı açıklamada, seyyanen zam konusunda umutsuz olmadığını ve temmuz ayının başından itibaren emeklilere 5 bin TL seyyanen zam yapılması gerektiğini ifade etti.

Emeklilerin durumunun göz önüne alındığını belirten Karakaş, "Biz malumun ilanını konuşuyoruz. Emeklilere seçim öncesi 5 bin TL seyyanen zam gelebilir." şeklinde konuştu. Bu haber, emekliler arasında beklentileri yükseltirken, seyyanen zammın emekliler için olumlu bir gelişme olarak değerlendirilmesi bekleniyor.