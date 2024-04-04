Uluborlu'nun Geleneksel El Sanatı: Çeki Oyası

Çeki oyası, Türk el sanatlarından biridir ve özellikle Isparta'nın Uluborlu ilçesinde yaygın olarak üretilir. Bu el işi tekniği, ince ipliklerin örülmesiyle oluşturulur. Geleneksel olarak, çeki oyasıyla yapılan işlemelerde gül başta olmak üzere çiçek desenler ve motifler sıkça kullanılır. Bu el işçiliği, geleneksel Türk motiflerinin zarif bir şekilde işlenmesiyle tanınır ve el emeğiyle üretilir. Uluborlu’nun coğrafi tescilli kültürel değeri çeki oyasını keşfetmek için seni de Isparta’ya bekleriz.