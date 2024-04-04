Bunu yapmayan sürücüler 12 bin 978 TL ceza ödeyecek 'Sadece günler kaldı'"

Geçtiğimiz yıl yenilenmesi gereken eski tip ehliyetlerin kullanım süresi 2024 yılına ertelenmişti. Ancak bu yılın sonu itibarıyla tüm ehliyetlerin yenilenmesi zorunlu hale getirildi. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, eski tip ehliyetlerin yeni versiyonuna çevrilmesi için 15 TL bedel belirledi. Bu işlem, Nüfus Müdürlükleri'nde randevu alınarak kolayca gerçekleştirilebilecek.

Ancak ehliyetlerini yenilemeyen ve trafiğe devam eden sürücülere ciddi para cezaları uygulanacak. Ehliyetini yenilemeyen sürücülere 12 bin 978 TL ceza kesilecek. Bu ceza, sürücülerin yenileme işlemini gerçekleştirmemesi durumunda uygulanacak. İlk ihlalin ardından trafik polisleri, eski tip ehliyetlere el koyacak ve cezai işlem uygulayacaklar.

Ehliyet yenileme işlemi için gerekli olan belgeler ise şunlardır: Kimlik kartı veya pasaport, güncel biometrik fotoğraf, geçerli bir sağlık raporu, kan grubu belgesi (sağlık raporunda belirtilmişse gerekli değil), mevcut ehliyet, adli sicil kaydı ve yenileme ücreti olarak ödenmesi gereken 15 TL (12 TL harç ve 3 TL değerli kağıt bedeli dahil).

31 Aralık 2024 tarihinden sonra eski tip ehliyetlerini yenilemeyen sürücülere uygulanan ceza miktarının ilerleyen yıllarda artması bekleniyor. Bu nedenle sürücülerin işlemlerini zamanında yapmaları önem taşıyor.