13 Aralık 2021 Pazartesi



Dünyada her 37 saniyede bir kişi ölüyor

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof.Dr. Tankut Akay, Türkiye’deki her üç kişiden birinin hayatını kardiyovasküler sistemlerdeki hastalıklardan dolayı kaybettiğini belirterek, “Pıhtı ve pıhtıya bağlı hastalıklar, dünyada her 37 saniyede bir kişinin ölümüne neden olmaktadır” diye konuştu.



MİT ve TSK’dan ortak operasyon

MİT ve TSK'nın Irak'ın kuzeyindeki Gara'da düzenlediği operasyonda 9 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.

2022 YKS tarihi belli oldu

ÖSYM, 2022 yılı sınav takvimini açıkladı. Buna göre 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı, 18-19 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek.



Merkez Bankası’ndan dolara 4. müdahale

Merkez Bankası, döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edildiğini bildirdi.



İstanbul’da ekonomi zirvesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ve kamu bankalarının genel müdürleri ile görüştü.



Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko’dan Erdoğan açıklaması

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, "Erdoğan ile gerçekten dostça ilişkilerimiz var ve herhangi bir ricası Belarus tarafından imkanlar dahilindeyse koşulsuz, şartsız yerine getirilir" dedi.