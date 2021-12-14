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Türkiye Haber Ajansı: Günün Manşetleri
ISPARTA
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ISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA-TENTE-BRANDA
13 Aralık 2021 Pazartesi ülke ve dünya gündeminde dikkat çeken gelişmeleri www.ispartahaber.com.tr okuyucuları için derledik.
 
Dünyada her 37 saniyede bir kişi ölüyor
Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof.Dr. Tankut Akay, Türkiye’deki her üç kişiden birinin hayatını kardiyovasküler sistemlerdeki hastalıklardan dolayı kaybettiğini belirterek, “Pıhtı ve pıhtıya bağlı hastalıklar, dünyada her 37 saniyede bir kişinin ölümüne neden olmaktadır” diye konuştu.  

MİT ve TSK’dan ortak operasyon
MİT ve TSK'nın Irak'ın kuzeyindeki Gara'da düzenlediği operasyonda 9 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi. 
2022 YKS tarihi belli oldu
ÖSYM, 2022 yılı sınav takvimini açıkladı. Buna göre 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı, 18-19 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek.  

Merkez Bankası’ndan dolara 4. müdahale
Merkez Bankası, döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edildiğini bildirdi.  

İstanbul’da ekonomi zirvesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ve kamu bankalarının genel müdürleri ile görüştü.

Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko’dan Erdoğan açıklaması
Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, "Erdoğan ile gerçekten dostça ilişkilerimiz var ve herhangi bir ricası Belarus tarafından imkanlar dahilindeyse koşulsuz, şartsız yerine getirilir" dedi.  
 
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