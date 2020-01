100 Bin Sosyal Konut Projesi Isparta’da vatandaşları heyecanlandırdı. TOKİ tarafından toplam 1200 adet konutun yapılacağı Isparta’da dar gelirli vatandaşlar ev sahibi olup, kiradan kurtulacak.



SOSYAL KONUT

PROJESİNİN ISPARTA AYAĞI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği dar gelirli aileler için 81 ilde uygulanacak '100 Bin Sosyal Konut Projesi', tüm illerde olduğu gibi Isparta merkezin yanı sıra Eğirdir, Sütçüler ve Aksu ilçelerinde de vatandaşları heyecanlandırdı. Evi olmayanların umudu olan projeye vatandaş büyük ilgi gösterdi. Dar gelirli aileleri ev sahibi yapacak projenin hem ülke, hem millet için hayırlı olduğunu söyleyen vatandaşlar, projenin bir fırsat olduğunu anlattı. Söz konusu proje kapsamında Isparta merkeze 700, Eğirdir ve Sütçüler ilçelerine 200’er ve Aksu ilçesine ise 100 sosyal konut yapılacağı açıklandı.



ISPARTA’DAKİ SOSYAL KONUTLARIN

BÜYÜKLÜKLERİ NASIL OLACAK?

Bilindiği gibi; Isparta’da Çünür Mahallesi ve eski Gülkent Hastanesi’nin bulunduğu araziye yapılacak olan 700 sosyal konutun Çünür'de 490 adet 2+1, 210 adet 3+1, Aksu ilçesinde 70 adet 2+1, 30 adet 3+1, Sütçüler ilçesinde 140 adet 2+1, 60 adet 3+1, Eğirdir'de ise 140 adet 2+1, 60 adet 3+1 sosyal konut inşa edilecek.



BAŞVURULAR DEVAM EDİYOR…

TOKİ konut başvuruları 15 Aralık itibarıyla başladı ve 15 Ocak itibariyle ise sona erecek. Ziraat Bankası şubeleri aracılılığıyla TOKİ 100 bin sosyal konut başvurusu yapacak olanların 'proje il/ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşuluyla ikamet ediyor olması veya proje il veya ilçe nüfusuna kayıtlı olması' şartlarının yerine getirilmiş olması gerekiyor. 4 kişilik aileler hesaba katıldığında yaklaşık bin 500 konutluk projeye en az 10 bin kişinin talepte bulunması bekleniyor.



HER BÖLGENİN KONUMUNA

GÖRE ÖZEL PROJE

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından projelendirilerek, uzun vadeli taksitli sistemle dar gelirli aileleri konut sahibi edindirmeyi amaçlayan projeyle ilgili detaylar da ortaya çıktı. Buna göre her bölgeye özel mimari hazırlanacak. Akdeniz bölgesi için güneş ışınlarını yansıtacak canlılıkta doku ve renkleriyle sade ve yalın cephe çizgileri, teras, eğimli çatılarıyla geleneksel kemerli pencereler ve ferforjeler kullanılacak.



SON GÜN 15 OCAK 2020

Yatay mimari anlayışla hayata geçen projede evler mahalle ve komşuluk kültürüne uygun 2+1 ve 3+1 planında inşa edilecek. Başvurularda şehit ve gazi aileleri, engelli ve emekli vatandaşlar öncelikli olacak. Noter huzurunda kura çekilerek belirlenecek hak sahipleri kira öder gibi ev sahibi olacak. 2+1 konutların 140-180 bin TL, 3+1 konutların ise 160-210 bin TL aralığında satışa sunulacak

.

VATANDAŞLAR

HEYECANLA BEKLİYOR

Sosyal konut sahibi olarak kira öder gibi ev taksiti ödemeyi planlayan vatandaşlar ise, söz konusu projenin başlayacağı günü heyecanla bekliyor. Bu konuda görüşlerini açıklayan vatandaşlar; “Ev almayı kara kara düşünüyordum. Zira, elimde ev alacak kadar birikimim yoktu. Devletimizin bu uygulaması ile artık kira öder gibi ev sahibi olacağız. Çok güzel bir uygulama. Emeği geçenlere teşekkür ederim. Bu uygulama özellikle bizim gibi dar gelirli aileler için süper bir uygulama. Bizler kirada oturuyoruz. Sosyal Konut projesiyle inşallah ev sahibi oluruz” dediler.





TOKİ 100 bin konut başvuruları 1 milyonu aştı!

TOKİ 100 bin sosyal konut 2020 projeleri başvurularına ilgi artarak sürüyor. Başvuruların sona ermesine 2 gün kala 100 bin konut için 1 milyonu aşkın başvuru geldi.



TOKİ 100 bin sosyal konut projesi başvuruları için süre daralıyor. 16 Aralık 2019 tarihi itibarıyla başlayan 2020 sosyal konut başvurularında 1 milyon rakamı aşıldı. Büyük ilgi gören proje için belirlenen başvuru süresi yarın itibarıyla sona erecek. Başvuru aşamasından sonra ise kura aşamasına geçilecek.



TOKİ 100 bin sosyal konut projesi 81 şehirde 1,5 yılda tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilecek. Projenin tamamlanmasından sonra yeniden 100 bin konut için çalışma başlatılacak. TOKİ 100 bin sosyal konut projesinden ev almak isteyenlerin kalan 2 gün içinde belirlenen başvuru ücretini ödeyerek işlemini yapması gerekiyor. Kura sonunda hak kazanamayan vatandaşların ödedikleri başvuru ücreti ise geri ödenecek. Peki, TOKİ 100 bin sosyal konut projesi 2020 hangi il ve ilçelerde yapılacak? TOKİ konut fiyatları ne kadar? İşte merak edilen tüm soruların yanıtları..



İSTANBUL'DA 10 BİN KONUT

TOKİ 100 bin sosyal konut projesinde aslan payı Megakent İstanbul'a ayrıldı. İstanbul projenin yüzde 10'luk kısmına denk gelen 10 bin konuta sahip olacak. 10 bin konut Başakşehir, Arnavutköy ve Tuzla'da inşa edilecek.



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN 1.5 YILDA BİTİRİLSİN TALİMATI VERDİ

TOKİ 100 bin sosyal konut projesini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan müjdelemişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesinden sonra başvurular başladı. Başkan Erdoğan, dar gelirlileri ev sahibi yapma konusunda kararlılıklarına vurgu yaparak, "Her yıl en az 100 bin sosyal konut yapılacak" diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOKİ evlerinin 1,5 yılda sahiplerine teslim edilmesi talimatını da verdi.

PEŞİNAT NE KADAR OLACAK?

Ucuz toplu konut projeleri kapsamında yeni konutlar inşa edecek olan TOKİ, bu konutları aylık 894 liradan başlayan taksitlerle satışa çıkardı. 240 ay vadelik taksitler için yüzde 10'luk bir peşinat alan TOKİ, evleri 2+1 75-85 metrekare ve 3+1 100 metrekare olarak hayata geçirecek.



0,49 FAİZ İLE 240 AYA KADAR VADE

75 metrekare ve 140 bin lira fiyatlı 2 oda 1 salon konutlar için yüzde 10'a denk gelen 14 bin lira peşinat ödeyen vatandaş, 0.49 faiz oranı ve 240 ay vadeyle aylık 894 lira taksitle konut alabilecek.

100 metrekare alana sahip ve 160 bin lira bedelli 3 oda 1 salon daire için yüzde 10'luk kısma denk gelen 16 bin lirayı peşinat ödeyen vatandaş, 0.49 faiz oranı ve 240 ay vadeyle aylık 1022 lira taksitle konut alabilecek.



Projeye başvuru yapabilmek için, başvuru sahibinin;

1-T.C. vatandaşı olması,

2-Proje il /ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya Proje il veya ilçe nüfusuna kayıtlı olması,

3-Konut satın almak için başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları dahilinde tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması, kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocuklarının daha önce Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması şartları aranacaktır. (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç).

Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimlerinden; tapuda kayıtlı konutu olanlar veya Toplu Konut İdaresinden Hak Sahipliği Belgesini kullanmadan normal satış şartları ile konut alanlar, SGK’dan alacakları Hak Sahipliği Belgesi ile başvuru yapabileceklerdir.

4-Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 5.500 TL olması gerekmektedir. (İstanbul İli için 6.000 TL (Başvuru sahibinin ve eşinin gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dâhil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin toplamı.) (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimleri Hariç)

5-Bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları adına yalnızca bir adet başvuru yapılabilecektir.

6-Başvuruları yapacak vatandaşlarımızın; 25 yaşını tamamlamaları gerekmektedir.

7-Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimlerinde; Konutlar %10 peşin 240 ay vadeli sabit taksit ödemeli ve taksit başlangıçları teslim tarihini takip eden ay itibariyle başlayacak şekilde satılacaktır. Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alınan “HAK SAHİPLİĞİ BELGESİ” ile Projenin bulunduğu İl sınırları içerisinde son 3 yıldır oturuyor olduklarına dair adrese dayalı nüfus kayıt sisteminden alacakları belge veya İl nüfusuna kayıtlı olduklarına ait belgeler istenecektir.