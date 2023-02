Son dakika.. Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremlerde Hatay, Gaziantep, Malatya, Osmaniye, Adıyaman, Adana, Diyarbakır, Kilis ve Şanlıurfa'da binlerce bina yıkıldı. Can kaybı 17 bin 134'e yükseldi.

SON DAKİKA HABERİ... AFAD'ın verilerine göre, 6 Şubat Pazartesi saat 04:17'de 7.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan deprem, yerin 7 km altında gerçekleşti. Saat 13.24'te ise merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık iki şiddetli deprem başta Hatay, Gaziantep, Malatya, Osmaniye, Adıyaman, Adana, Diyarbakır, Kilis ve Şanlıurfa olmak üzere birçok kentten hissedildi. Depremin ardından bölgede ekiplerin yoğun çalışması sürüyor.

Deprem bölgesindeki gelişmeleri dakika dakika haberimizden takip edebilirsiniz...



CAN KAYBI VE YARALI SAYISI YÜKSELDİ

21.12 AFAD, saat 20.50 itibarıyla Kahramanmaraş merkezli depremlerde 17 bin 134 kişinin hayatını kaybettiğini, 70 bin 347 kişinin yaralandığını açıkladı.

18:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Can kaybımız 16 bin 546 'e yükseldi, yaralı sayımız 66 bin 132.

16:50 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Can kaybımız 16 bin 170'e yükseldi, yaralı sayımız 64 bin 194.

14.20 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Yaşadığımız bu büyük afette göçük veya yıkım sonucu an itibarıyla 14 bin 351 kişi hayatını kaybetmiş, 63 bin 794 kişi yaralanmıştır.

13.22 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısının 14 bin 14, yaralı sayısının 63 bin 794 olduğunu açıkladı.



KİLİS'TE DE ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI

12.40 AFAD: Ekiplerimiz, Kilis'te arama kurtarma çalışmalarını tamamlamıştır. Kilis'teki arama kurtarma Ekiplerimiz ivedilikle çalışmaların devam ettiği diğer illere sevk edilmiştir.



28 BİN 44 KİŞİ DEPREM BÖLGESİNDEN TAHLİYE EDİLDİ

11.54 AFAD: Bugün saat 11.38 itibarıyla Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerden kara yolu, demir yolu ve hava yoluyla 28 bin 44 kişi tahliye edildi.



ŞANLIURFA'DA ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI

10.50 AFAD'tan yapılan son dakika açıklamasına göre; Depremden etkilenen Şanlıurfa'da arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığını duyurdu. Şanlıurfa'daki arama kurtarma ekiplerinin ivedilikle çalışmaların devam ettiği diğer illere sevk edildiği açıklandı.

08.52 AFAD, saat 07.45 itibarıyla Kahramanmaraş merkezli depremlerde 12 bin 873 kişinin hayatını kaybettiğini, 62 bin 937 kişinin yaralandığını bildirdi.



71 SAAT SONRA KURTARILDI İLK SÖZLERİ YÜREKLERİ YAKTI: ABLA YARIN OKULUM VAR

04.25: Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası arama-kurtarma çalışmalarından 'umut' aşılayan haberler gelmeye devam ediyor.



Depremin ardından enkazdan 71 saat sonra kurtarılan Minik Ahmet Eren'in kendisini kurtaran ekipteki personele "Abla yarın okulum var" şeklindeki sözleri herkesi duygulandırdı.



HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI YÜKSELİYOR

03.25 AFAD'tan yapılan son açıklamaya göre; Saat 03.00 itibariyle 12 bin 391 vatandaşımız hayatını kaybederken, 62 bin 914 vatandaşımız ise yaralı.



İSKENDERUN LİMANINDA ALEVLER YENİDEN YÜKSELDİ

01.47 İskenderun Limanı'ndan gece saatlerinde gelen son bilgiye göre alevler yeniden yükseldi.

01.17: Ticaret Bakanı Mehmet Muş: Bugün çalışmalarımıza devam ettik. Sabahın ilk ışıklarıyla çalışmalar yoğunlaşıyor. İlave arama kurtarma personeli planlanıyor. Jandarma birliklerimizden de ilave ekipler kaydırılıyor buraya. 10 ilimiz etkilenmiş vaziyette. Dünyada az görülen büyüklükte süre olarak uzun sürdü. Hava şartları ağır. Şu an ilk günlere göre hava şartları daha iyi.

Bunlara rağmen tüm gücümüzle mücadeleyi sürdüreceğiz. Bir kişi daha fazla nasıl çıkarabiliriz, gündemimiz bu. Sahada faaliyet gösteren personelimize teşekkür ediyorum. Adıyaman ve ilçelerinde enkaz altındaki vatandaşlarımıza ulaşmak istiyoruz.



"ONLARI MİLLETİMİZE HAVALE EDİYORUZ"

01.05 Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu yaptığı son açıklamada "Merkezde 10 bin üzeri gönüllü var. 10 bin üzerinde ekipler var. Enkaz kaldırma ve günlük ihtiyaçlar için yoğun mücadele vermekteyiz. 10 bin üzerinde bölgede asker ve jandarma bulunmakta. 500 üzerinde iş aletleriyle mücadele sergilemeye çalışıyoruz. Hatay Havalimanı dışındaki havalimanları sağlıklı şekilde çalışmakta. 100 ve üzerinde havayoluyla ihtiyaç karşılamaya çalışıyoruz.

Hatay Havalimanı depremden etkilendi. Pistin eski haline gelmesi için çalışma var. Hafriyatın alınması gerekiyordu. AFAD kontrolünde Ankara Büyükşehir Belediyesine ait araçlar geldi. Bu kadar teknik konuyu farklı algılayıp farklı sunmak muhalefete uyan bir konuydu. Onları milletimize havale ediyoruz. Muhalefetin kötü siyasetiyle ortayı karıştırmaya çalışması burada çalışan herkesi üzmüştür. En geç pazar gününe kadar pistin çalışmasını bitirmiş olacağız. İskenderun Limanı'ndaki yangını yoğun bir seferberlik haliyle ortadan kaldırmış durumdayız. Milletimizin birlikteliğiyle bu işlerin üstesinden geleceğiz." dedi.



MSB: YARALI DEPREMZEDELERİN ANKARAYA'YA TAHLİYESİ ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR

00.36 MSB'den yapılan açıklamada "Hava Kuvvetlerimize ait uçaklarla deprem bölgesinden kurtarılan yaralı vatandaşlarımızın Ankara’ya tahliyesine aralıksız şekilde devam ediyoruz. Birlik Zamanı." ifadeleri kullanıldı.



DEPREMDE SÖNEN SOKAK LAMBALARINA ENERJİ VERİLMEYE BAŞLANDI

00.28 Deprem nedeniyle enerji verilemeyen 10 ilin ilçe ve şehir merkezlerindeki çalışmalar aralıksız sürüyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı koordinasyonunda elektrikte yaşanan arızalar için 3 bin 32, doğal gazdaki arızalar için de 1749 kişi görev yapıyor.

Ekiplerin çalışması sonucu şehir merkezlerinin sokak lambaları bir bir aydınlanıyor. AFAD koordinasyonunda yürütülen çalışmalar sonucu depremden etkilenen 10 ilin ilçe merkezlerindeki ana caddelerinde sokak aydınlatmaları yeniden enerjilendirildi. Kalan bölgelerin de aydınlatılması için ekiplerin 7/24 mesaisi devam ediyor.



BAŞKAN ERDOĞAN: 1 YIL İÇERİSİNDE KONUTLARI BİTİRECEĞİZ

22.35 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, akşam saatlerinde Adana'ya gelerek deprem bölgesinde incelemelerde bulundu.

Burada depremzedelerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşların yoğun ilgi ise karşılaştı. Erdoğan, vatandaşlara yaptı konuşmasında "Allah sabırlar versin diyorum, ölenlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, yaralılarımıza şifa diliyorum. Sizler inanmış insanlarsınız. Dualarımızı yapacağız. Biz de kul olarak, devlet olarak üzerimize düşen görev ne ise bunları yerine getireceğiz. İnşallah 1 yıl içerisinde de bu konutları bitireceğiz inşallah. Bunun yanında tabii bu ara dönemde de depremzede kardeşlerimize 10'ar bin TL ilk etapta vereceğiz. Hayırlısı ile bu süreci atlatacağız." dedi.



ÇAVUŞOĞLU: CİLVEGÖZÜ SINIR KAPISI AÇIK

20.56 Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yaptığı açıklamada "Cilvegözü sınır kapısı açık. Suriye tarafında bazı yollarda tahribat var. 2 kapının daha açılması konusunda çalışmalar yapıyoruz. Uluslararası toplumdan bir yardım talebi geldiği zaman Suriye konusunda kolaylaştırıcı rolümüzü üstleniyoruz. Suriyelileri de ihmal etmiyoruz." ifadelerini kullandı.



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, HATAY SERİNYOL'DA İNCELEMELERDE BULUNDU

20.49 Bugün, önce Kahramanmaraş'a giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, buradan önce Hatay'ın Serinyol bölgesine geldi. Buradaki incelemelerinin ardından Atatürk Caddesi Güzelburç Mahallesinde bulunan 600 Konut Sitesine gelen Erdoğan, yetkililerden çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Yaklaşık 20 dakika kalan Erdoğan, ardından Hatay'ın İskenderun ilçesine geçti. İncelemelerde Erdoğan'a Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş eşlik etti.



20.23 TCDD-Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları hesabından yapılan açıklamada, “Marmaray banliyö hattımız ile Kağıthane-İstanbul Havalimanı metro hattımız, deprem bölgesinden gelen vatandaşlarımızın ulaşımını kolaylaştırmak için 12 Şubat Pazar günü 24:00’a kadar 24 saat aralıksız hizmet verecektir” ifadeleri kullanıldı.