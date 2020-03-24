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​Son dakika: Bakan Koca son durumu açıkladı: Koronavirüste 7 can kaybı

​Son dakika: Bakan Koca son durumu açıkladı: Koronavirüste 7 can kaybı
ISPARTA
G.Tarihi: 24.03.2020 00:49
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Isparta Düğün Salonları
İTİMAT MOIBİLYA
Son dakika: Bakan Koca son durumu açıkladı: Koronavirüste 7 can kaybı
Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de son 24 saatte gerçekleşen koronavirüs vaka sayısını ve can kaybını resmi Twitter hesabından açıkladı. Koca, ''SON 24 SAATTE 3.672 test sonuçlandı. 293 yeni tanı kondu. Çabalarımıza rağmen, hastalığa yenik düşen 7 insanımız daha oldu.'' ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye'de koronavirüs vaka ve can kaybı sayısını açıkladı. Koca, ''SON 24 SAATTE 3.672 test sonuçlandı. 293 yeni tanı kondu. Çabalarımıza rağmen, hastalığa yenik düşen 7 insanımız daha oldu. GENÇLERE UYARIMIZ VAR: Salgının dışında değilsiniz. Hayatınızı yavaşlatın. Risk ortamına girmeyin. Riski evinize taşımayın. Evde kalın. Hayat eve sığar.'' ifadelerini kullandı.

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FAHRETTİN KOCA'DAN GENÇLERE KORONAVİRÜS UYARISI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, gençlere tavsiyede bulundu. Koca, ''ŞİMDİKİ GENÇLER… Söze böyle başlayanların eline bugünlerde koz veriyorsunuz :) Koronavirüs konusunda fazlasıyla dikkatli olmanızı bekliyorum. Hayat demek, hareket demek. Eyvallah. Fakat bir süreliğine başka bir moda geçiyoruz. Özgürlük evimizde. HAYAT EVE SIĞAR.'' ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜSE KARŞI ALINAN ÖNLEMLER
Türkiye Cumhuriyeti İletişim Başkanı Fahrettin Altun, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'de 11 Mart tarihinde görülen ilk vakadan sonra alınan önlemleri paylaştı.

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KORONAVİRÜS BELİRTİLERİ
Kuru öksürük: Virüs alt ve üst solunum yollarını etkilediği için en sık görülen belirti.
Yüksek ateş: Virüsün yol açtığı tahribatlar ve vücuda verdiği zarar nedeniyle aynı şekilde kuru öksürük gibi en sık görülen bir diğer belirti yüksek ateş.
Boğaz ağrısı: Yüksek ateş ve kuru öksürüğe oranla daha az görülse de solunum yollarına bulaşan virüsler bulaştığı bölgede ağrıya neden oluyor. Boğaz ağrısı da bu hastalığın belirtileri arasında gösterilebilir.
Nefes darlığı: Hastalığın ölümcül sonuçlar doğurmasındaki en büyük etkenlerden biri de oluşturduğu nefes darlığı. Özellikle solunum problemi olan hastalar, virüs nedeniyle artan nefes darlığına bağlı olarak yaşamlarını yitirebiliyor.
Yorgunluk: Virüsün vücutta oluşturduğu genel tablo nedeniyle hasta kendisini yorgun hissedebilir, kas ve eklem ağrıları yaşayabilir.
Baş ağrısı: Üst solunum yollarına etki eden virüsün nefes darlığı, boğaz ağrısı ve diğer belirtiler nedeniyle oluşturduğu etki dönem dönem baş ağrısıyla da baş gösterebiliyor.
Nezle ve ishal: Virüsün en az görülen belirtileri ise nezle ve ishal. Bu belirtiler çok az sayıda hastada ortaya çıkıyor.
 
 
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