FAHRETTİN KOCA'DAN GENÇLERE KORONAVİRÜS UYARISI

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜSE KARŞI ALINAN ÖNLEMLER

KORONAVİRÜS BELİRTİLERİ

Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de son 24 saatte gerçekleşen koronavirüs vaka sayısını ve can kaybını resmi Twitter hesabından açıkladı. Koca, ''SON 24 SAATTE 3.672 test sonuçlandı. 293 yeni tanı kondu. Çabalarımıza rağmen, hastalığa yenik düşen 7 insanımız daha oldu.'' ifadelerini kullandı.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye'de koronavirüs vaka ve can kaybı sayısını açıkladı. Koca, ''SON 24 SAATTE 3.672 test sonuçlandı. 293 yeni tanı kondu. Çabalarımıza rağmen, hastalığa yenik düşen 7 insanımız daha oldu. GENÇLERE UYARIMIZ VAR: Salgının dışında değilsiniz. Hayatınızı yavaşlatın. Risk ortamına girmeyin. Riski evinize taşımayın. Evde kalın. Hayat eve sığar.'' ifadelerini kullandı.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, gençlere tavsiyede bulundu. Koca, ''ŞİMDİKİ GENÇLER… Söze böyle başlayanların eline bugünlerde koz veriyorsunuz :) Koronavirüs konusunda fazlasıyla dikkatli olmanızı bekliyorum. Hayat demek, hareket demek. Eyvallah. Fakat bir süreliğine başka bir moda geçiyoruz. Özgürlük evimizde. HAYAT EVE SIĞAR.'' ifadelerini kullandı.Türkiye Cumhuriyeti İletişim Başkanı Fahrettin Altun, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'de 11 Mart tarihinde görülen ilk vakadan sonra alınan önlemleri paylaştı.: Virüs alt ve üst solunum yollarını etkilediği için en sık görülen belirti.Virüsün yol açtığı tahribatlar ve vücuda verdiği zarar nedeniyle aynı şekilde kuru öksürük gibi en sık görülen bir diğer belirti yüksek ateş.Yüksek ateş ve kuru öksürüğe oranla daha az görülse de solunum yollarına bulaşan virüsler bulaştığı bölgede ağrıya neden oluyor. Boğaz ağrısı da bu hastalığın belirtileri arasında gösterilebilir.Hastalığın ölümcül sonuçlar doğurmasındaki en büyük etkenlerden biri de oluşturduğu nefes darlığı. Özellikle solunum problemi olan hastalar, virüs nedeniyle artan nefes darlığına bağlı olarak yaşamlarını yitirebiliyor.Virüsün vücutta oluşturduğu genel tablo nedeniyle hasta kendisini yorgun hissedebilir, kas ve eklem ağrıları yaşayabilir.Üst solunum yollarına etki eden virüsün nefes darlığı, boğaz ağrısı ve diğer belirtiler nedeniyle oluşturduğu etki dönem dönem baş ağrısıyla da baş gösterebiliyor.Virüsün en az görülen belirtileri ise nezle ve ishal. Bu belirtiler çok az sayıda hastada ortaya çıkıyor.