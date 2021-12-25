24 Aralık 2021 Cuma ülke ve dünya gündeminde dikkat çeken gelişmeleri www.ispartahaber.com.tr okuyucuları için derledik.



Aşıda şırınga yerine bant dönemi

Aşıda şırınga yerine bant dönemi başlıyor. ABD’de yürütülen çalışmada, üzerine mikro iğnecikler yerleştirilmiş bantlar, geleneksek aşının yerini alacak. Konuyla ilgili bilgi veren Prof. Dr. Burak Özdoğanlar, “Çalışmalara göre aşı deri üzerinden uygulandığında şırıngaya göre daha etkili oluyor” açıklamasını yaptı.



Erdoğan’dan indirim uyarısı

Merkez Bankası’nın döviz rezervinin 115 milyar dolar olduğunu açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, fahiş fiyatlarla ilgili de, “Dolardaki artış sırasında fiyatları hangi hızla ve hangi oranla yükseltiyorlarsa aynı şekilde şimdi de geri indirmelerini özellikle bekliyoruz” dedi.



AK Parti’den Kılıçdaroğlu’na tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kılıçdaroğlu'nun bedava elektrik vaadi için, "Seyircisi ne kadar bilmiyorum ama senaryosu ve oyunculuğu kötü olan bir dizi" diye tepki gösterdi.



Bakan Akar’dan Yunanistan açıklaması

Bakan Akar, Yunanistan için "Bu bir silahlanma yarışı değil, silahlanma gösterisi. Silahlanmak suretiyle Türkiye'ye üstünlük sağlamaya çalışıyorlar. Bu beyhude bir gayrettir" açıklamasını yaptı.



Bakanlıktan dolar sonrası denetim

Ticaret Bakanlığı ekipleri, döviz kurundaki düşüşün fiyatlara yansıtılmadığı şikayetleri üzerine, marketlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fahiş fiyat ile etiket denetimi gerçekleştirdi.



Putin: Peygambere yönelik hakaret sanat özgürlüğü değil

Rusya Devlet Başkanı Putin, , Hz. Muhammed'e (sav) hakaretin, sanat özgürlüğü olmadığını söyleyerek, “Bu, din özgürlüğünün ve Müslümanların kutsal duygularının ihlalidir” dedi.



Beşiktaş, Göztepe karşısında hata yapmadı!

Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş, 1-0 geriye düştüğü maçta sahasında Göztepe'yi 2-1 mağlup etti. Sergen Yalçın'ın istifasının ardından göreve getirilen Önder Karaveli 3 maçta iki galibiyet ve bir beraberlikle 7 puan kazanmış oldu.



