Ev Almadan Önce Dikkat Edilmesi Gerekenler

Ev sahibi olma sürecinde, konut satın alırken dikkat edilmesi gereken birçok önemli detay bulunmaktadır. İşte bu detaylar:

Tapu Durumu: Satın almayı düşündüğünüz evin tapu durumunu öğrenin. Kat irtifakı mı, kat mülkiyeti mi yoksa hisseli tapu mu gibi detaylar, evin sahibi olmadan önce bilinmesi gereken temel unsurlardır.

İskan Durumu: Evin iskân belgesinin olup olmadığını kontrol edin. İskân belgesi, yapı için resmi olarak verilmiş kullanım iznini ifade eder ve depreme dayanıklılık gibi teknik özellikleri gösterir.

Sıfır veya İkinci El Ev: Satın alacağınız evin sıfır mı yoksa ikinci el mi olduğuna karar verin. Sıfır evlerde, maketten alım durumu söz konusu olabilir; bu durumda maketin dikkatlice incelenmesi önemlidir. İkinci el evlerde ise yapının genel durumu ve gerekirse yapılması gereken iyileştirmeler hakkında bilgi sahibi olun.

Kullanım Alanları: Tapuda kayıtlı olan kullanım alanlarını kontrol edin. Örneğin, otopark, depo alanı gibi ek kullanım alanlarının tapuda doğru bir şekilde kayıtlı olup olmadığını kontrol etmek önemlidir.

Site Ortamı ve Aidatlar: Eğer bir site içinde ev almayı düşünüyorsanız, site ortamı ve ortak kullanım alanları hakkında bilgi edinin. Ortalama aidat bedelleri, aidatın içeriği ve bu aidatların neye hizmet ettiği konusunda bilgi sahibi olmanız gerekmektedir.

Metrekare Analizi: Satın alacağınız evin brüt ve net metrekareleri arasındaki farkı iyi analiz edin. Bu, ödeme yapacağınız alanın büyüklüğünü ve kullanımını doğru anlamanıza yardımcı olacaktır.

Çevresel Faktörler: Evin bulunduğu semtin gelişme potansiyeli, toplu taşıma imkanları gibi faktörleri göz önünde bulundurun. Bu faktörler, evin değerlenme potansiyelini ve yaşam konforunu etkileyebilir.

E-devlet Kullanımı: Tapu işlemleri için e-devlet üzerinden önceden randevu almanız ve gerekli belgeleri tamamlamanız önemlidir.