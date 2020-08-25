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SDÜ'de yeni dönem!

SDÜ'de yeni dönem!
ISPARTA
G.Tarihi: 25.08.2020 11:42
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SDÜ Karma Eğitim Yöntemi ile Eğitime Başlıyor

Süleyman Demirel Üniversitesi, 2020-2021 Akademik Yılına, uzaktan ve örgün eğitimin birlikte uygulandığı karma eğitim yöntemi ile 12 Ekim 2020 tarihinde başlayacaktır.
Karma eğitimin uygulanması ile ilgili bölüm/program/sınıf bazında farklılıklar olabilecektir. Covid-19 pandemisinin seyrine ve ilgili devlet kurumlarımızın kararlarına göre eğitim yöntemi ve tarihlerinde değişiklik olabilir. Üniversite olarak her zaman olduğu gibi önceliğimiz öğrencilerimizin ve personelimizin sağlıklı olarak çalışmalarına devam edebilmeleridir.
*Tıp ve Diş Hekimliği Fakülteleri, 5 Ekim 2020 tarihinde eğitim öğretime başlayacaktır.
 
 
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