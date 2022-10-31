29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Uluslararası Sergisi erişime açıldıSüleyman Demirel Üniversitesi, Marmara Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi'nin ortak yapıtı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Uluslararası Karma Sergisi açıldı.SDÜ Tekstil ve El Sanatları Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi (TESAUM), Marmara Üniversitesi Geleneksel El Sanatları ve Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi (GESTUAM) ve Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin (SATPARK) işbirliğinde açılan sergi 20 Kasım 2022 tarihine kadar internet ortamında erişime açık kalacak.Yurt içi ve yurt dışından farklı üniversitelerin akademisyen, lisansüstü öğrenci ve lisansüstü mezunları ile sanatçıların 196 eserinin yer aldığı sergi resim, seramik, heykel, fotoğraf, tekstil, moda tasarımı ve geleneksel Türk sanatları eserlerinden oluşuyor.196 eserin internet ortamında çevrimiçi şekilde incelenebilecek serginin yayın adresleri şöyle belirlendi:https://tesaum.sdu.edu.tr/http://gestuam.marmara.edu.tr/http://www.satpark.yildiz.edu.tr/Doç. Dr. Mustafa Genç (Süleyman Demirel Üniversitesi Tekstil ve El Sanatları Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi (TESAUM) Müdürü)Doç. Dr. Hakan Çiloğlu (Marmara Üniversitesi Geleneksel El Sanatları ve Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi (GESTUAM) Müdürü)Doç. Dr. Mehmet Emin Kahraman (Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi (SATPARK) Müdürü)Doç. Dr. Bahadır UÇAN Yıldız Teknik Üniversitesi- TürkiyeDoç. Cem KARA Marmara Üniversitesi- TürkiyeDoç. Dr. Ertan TOY Yıldız Teknik Üniversitesi- TürkiyeDoç. Dr. Gülnur DURAN Marmara Üniversitesi- TürkiyeDoç. Hakan ÇİLOĞLU Marmara Üniversitesi- TürkiyeDoç. Dr. Mehmet Emin KAHRAMAN Yıldız Teknik Üniversitesi- TürkiyeDoç. Dr. Mustafa GENÇ Süleyman Demirel Üniversitesi- TürkiyeDr. Öğr. Üyesi Deniz ÇELİKER Süleyman Demirel Üniversitesi- TürkiyeDr. Öğr. Üyesi Gülşen ÖZTÜRK Süleyman Demirel Üniversitesi- TürkiyeDr. Öğr. Üyesi İsmail Erim GÜLAÇTI Yıldız Teknik Üniversitesi- TürkiyeDr. Öğr. Üyesi Mehmet NUHOĞLU Yıldız Teknik Üniversitesi- Türkiye