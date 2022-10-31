29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Uluslararası Sergisi erişime açıldı
Süleyman Demirel Üniversitesi, Marmara Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Uluslararası Karma Sergi internet ortamında erişime açıldı. Yurt içi ve yurt dışından 196 akademisyen ve sanatçının eserlerinin yer aldığı sergi 20 Kasım 2022 tarihine kadar çevrimiçi olarak internet ortamında yayında kalacak.
-Cumhuriyet'in 99'uncu yılına özel uluslararası sergi
Süleyman Demirel Üniversitesi, Marmara Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi'nin ortak yapıtı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Uluslararası Karma Sergisi açıldı.
SDÜ Tekstil ve El Sanatları Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi (TESAUM), Marmara Üniversitesi Geleneksel El Sanatları ve Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi (GESTUAM) ve Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin (SATPARK) işbirliğinde açılan sergi 20 Kasım 2022 tarihine kadar internet ortamında erişime açık kalacak.
Yurt içi ve yurt dışından farklı üniversitelerin akademisyen, lisansüstü öğrenci ve lisansüstü mezunları ile sanatçıların 196 eserinin yer aldığı sergi resim, seramik, heykel, fotoğraf, tekstil, moda tasarımı ve geleneksel Türk sanatları eserlerinden oluşuyor.
196 eserin internet ortamında çevrimiçi şekilde incelenebilecek serginin yayın adresleri şöyle belirlendi:
https://tesaum.sdu.edu.tr/
http://gestuam.marmara.edu.tr/
http://www.satpark.yildiz.edu.tr/
-Sergi Küratörleri:
Doç. Dr. Mustafa Genç (Süleyman Demirel Üniversitesi Tekstil ve El Sanatları Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi (TESAUM) Müdürü)
Doç. Dr. Hakan Çiloğlu (Marmara Üniversitesi Geleneksel El Sanatları ve Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi (GESTUAM) Müdürü)
Doç. Dr. Mehmet Emin Kahraman (Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi (SATPARK) Müdürü)
-Sergi Düzenleme Kurulu:
Doç. Dr. Bahadır UÇAN Yıldız Teknik Üniversitesi- Türkiye
Doç. Cem KARA Marmara Üniversitesi- Türkiye
Doç. Dr. Ertan TOY Yıldız Teknik Üniversitesi- Türkiye
Doç. Dr. Gülnur DURAN Marmara Üniversitesi- Türkiye
Doç. Hakan ÇİLOĞLU Marmara Üniversitesi- Türkiye
Doç. Dr. Mehmet Emin KAHRAMAN Yıldız Teknik Üniversitesi- Türkiye
Doç. Dr. Mustafa GENÇ Süleyman Demirel Üniversitesi- Türkiye
Dr. Öğr. Üyesi Deniz ÇELİKER Süleyman Demirel Üniversitesi- Türkiye
Dr. Öğr. Üyesi Gülşen ÖZTÜRK Süleyman Demirel Üniversitesi- Türkiye
Dr. Öğr. Üyesi İsmail Erim GÜLAÇTI Yıldız Teknik Üniversitesi- Türkiye
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet NUHOĞLU Yıldız Teknik Üniversitesi- Türkiye