Isparta 32 Spor Başkanı'ndan Isparta Ticaret Odası'na Eleştiri ve Öneri

Isparta 32 Spor Başkanı Gültekin Özdemir'den ITSO'ya Eleştiri: "Şükrü Başkanın Yanında Kurs Görmeleri Gerekiyor"

Türkiye 2. Futbol Ligi Kırmızı Grupta mücadele eden Isparta 32 Spor Başkanı Gültekin Özdemir, "Ne var Ne Yok" programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Özdemir, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası'nın (ITSO) diğer illerdeki ticaret odalarıyla kıyaslanması bağlamında eleştirilerde bulundu.

Başkan Özdemir, Isparta'nın futbol takımı sayesinde farklı şehirleri gezip insanlarla tanıştıklarını belirterek, en sık dile getirilen konunun maddiyat olduğunu ifade etti. Isparta 32 Spor olarak en büyük avantajlarından birinin borçsuz bir kulüp olmaları olduğunu vurgulayan Özdemir, diğer kulüplerin borç sıkıntısı çektiğini ve bunun özellikle basına yansıdığını dile getirdi. Isparta 32 Spor'un ise borcunun olmadığını, küçük miktarlarda borçlarının bulunduğunu açıkladı.

Özdemir, kulüp bütçesinin önemli bir kısmının Isparta Ticaret ve Sanayi Odası tarafından karşılandığını belirtirken, diğer illerdeki örneklerden bahsetti. İnegöl örneğini paylaşarak, İnegöl Ticaret Odası'nın futbol kulüplerine maddi destek sağladığını ve Isparta Ticaret Odası'na kıyasla daha büyük destekler sunduğunu aktardı.

Başkan Özdemir, Isparta Ticaret Odası'nın meclis üyelerinin iş insanları olduğuna dikkat çekerek, bu kişilerin kentin iş dünyasının temsilcileri olduğunu söyledi. Aynı zamanda Isparta Ticaret Odası'nın desteklerini sürdürebilmek adına çeşitli faaliyetler yürüttüğünü ifade etti.

Özdemir, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'i örnek göstererek, başkanlığın ve şehir yönetiminin nasıl yapılması gerektiğini öğrenmek isteyenlere bir öneride bulundu. Başkan Başdeğirmen'i "abi" olarak gördüğünü belirten Özdemir, "Gitsinler Şükrü Başkanın yanında bir hafta kurs görsünler. Başkanlık nasıl yapılır, şehir nasıl yönetilir, bu kurumlar nasıl yönetilir, öğrensinler." şeklinde konuştu. Ayrıca, Başkan Başdeğirmen'in zorlu süreçte dahi memlekete hizmet etmeye devam ettiğine vurgu yaptı.

Özdemir'in bu açıklamaları, Isparta 32 Spor'un maddi destek konusunda yaşadığı deneyimleri ve Isparta Ticaret Odası'nın rolünü gündeme taşıdı.