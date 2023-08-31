Isparta'da Emniyetten Dolandırıcılık Operasyonu

Isparta Emniyet Müdürlüğü KOM (Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele) Şube Müdürlüğü'nün özenli çalışmalarının bir sonucu olarak, düzenlenen operasyon neticesinde önemli bir dolandırıcılık olayı aydınlatıldı. Operasyonda, Isparta Merkez İlçeleri ve bağlı bazı köylerde kamu kurumlarının ismini kullanarak iş alımı vaadiyle güvenlerini suistimal eden E. A ve A. Y isimli şahıslar yakalanarak adalete teslim edildi.Dolandırıcılar, vatandaşlara iş bulma vaadiyle yaklaşarak kamu kurumları adını kullanarak iş alımı yapacakları vaadinde bulundu. Bu yöntemle toplamda yaklaşık 3.5 milyon TL haksız kazanç elde ettiler. Ancak Isparta Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü'nün etkin operasyonları sonucunda bu suç örgütü çökertildi.Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 1 adet otomatik av tüfeği ve 68 dolu kartuş ele geçirildi. Şüpheliler, köylerde vatandaşları iş bulma vaadiyle kandırarak dolandırmakla suçlanıyor. Adli makamların müdahalesiyle her iki şüpheli tutuklandı ve cezaevine gönderildi.Isparta Emniyet Müdürlüğü'nün bu başarılı operasyonu, kamuoyunu dolandırıcılık gibi suçlara karşı daha da dikkatli olmaya teşvik etti.