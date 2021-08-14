Yenilik Partisi Genel Başkanı Yılmaz esnaf ziyareti yaptıYenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz Ardahan'da esnaf ziyareti yaparak vatandaşların sorunlarını dinledi.Ardahan'da ziyaretlerine hız kesmeden devam eden Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz esnaf ziyareti yaptı.Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz Ardahan'da yaptığı esnaf ziyaretinde vatandaşların sorunlarını dinledi. Esnaflar Genel Başkan Yılmaz'a son zamanlarda yaşadıkları tüm sıkıntıları anlattı.Esnafların dükkanlarını ziyaret ederek hal hatır soran Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, "Esnafımızı gezerek onların derdini dinliyoruz. Esnaf bizim ekonomimizin can damarıdır. Esnafın iş yapmadığı bir ülke ekonomisi batışa doğru gider. Bu yüzden esnafımıza devlet ve vatandaş olarak destek olmak zorundayız." İfadelerini kullandı.Esnaf ve vatandaşlarla bol bol hatıra fotoğrafı da çektiren Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz yaptığı ziyaretlerin devam edeceğini bildirdi.