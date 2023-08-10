Motorin Fiyatlarına Yeni Zam: Pompalara Yansıyor!

Motorin Fiyatlarına Yeni Zam: Pompalara Yansıyor!
ISPARTA
G.Tarihi: 10.08.2023 12:12
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Motorin Fiyatlarına Yeni Zam: Pompalara Yansıyor!
Ülke genelinde akaryakıt fiyatlarına bir yenisi daha ekleniyor. Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilim, brent petrol ve dolar kuru dalgalanmaları ile birleşen KDV ve ÖTV oranlarındaki artışlar, motorin fiyatlarına 11 Ağustos 2023 tarihinden itibaren 1,80 TL'lik bir zam olarak yansıyacak.
Sektör kaynaklarının aktardığı bilgiye göre, motorin grubunda yaşanacak olan bu zam, motorin kullanıcılarını yakından etkileyecek. İstanbul'da litre başına 37,45 TL olarak belirlenen motorin fiyatı, yeni zammın ardından 38,75 TL seviyesine yükselecek.
Ancak benzin grubunda herhangi bir zam ya da indirim haberine rastlanmıyor. Benzin fiyatlarındaki durumda bir değişiklik olmaması, benzin kullanıcıları için rahatlatıcı bir haber niteliğinde.
Son güncellemelerle 10 Ağustos itibarıyla akaryakıt fiyatları şu şekilde:
  • İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 36,08 TL
  • İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda: 36,49 TL
  • İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda: 15,90 TL
  • İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 36,13 TL
  • İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda: 36,55 TL
  • İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda: 15,98 TL
  • Ankara'da benzin litre fiyatı: 36,63 TL
  • Ankara'da motorin litre fiyatı: 37,03 TL
  • Ankara'da LPG litre fiyatı: 16,15 TL
  • İzmir'de benzin litre fiyatı: 36,73 TL
  • İzmir'de motorin litre fiyatı: 37,20 TL
  • İzmir'de LPG litre fiyatı: 16,25 TL
Akaryakıt fiyatlarının hesaplanmasında gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı belirleniyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ile günlük Dolar kuru dikkate alınarak fiyatlar belirleniyor.
Sürücülerin akaryakıt fiyatlarındaki bu değişikliği göz önünde bulundurarak seyahat planlarını ve bütçelerini ayarlamaları önerilmektedir.
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