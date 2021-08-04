ISPARTA'DA ENZA HOME'DA
Isparta'da Enza Home 2 ShowRoom şubesi ile; Mobilyadan aksesuara, yataktan baza-başlığa, renkli ev tekstili ürünlerinden yastık yorgana kadar 2000’e yakın farklı ürün çeşidiyle zengin seçenekler sunuyor.
YATAŞ BEDDING UYKU DÜNYASI DA ENZA’DA
Mobilya, yatak, ev tekstili alışverişi artık tek çatı altında. Yıllardır ödün vermediği kalitesiyle profesyonel Yataş uykusu, yatak odanızın dekorasyonuna şıklık katacak ev tekstili ürünleri, seçtiğiniz yatak odası karyolasına alternatif olacak baza çeşitleriyle Yataş Bedding Uyku Dünyasında...!
TÜM MOBİLYALALARDA, YATAK BAZA VE BAŞLIKLARDA BÜYÜK İNDİRİM
Evlerini kalite ve konforu buluşturan konsept tasarımlarla donatmak isteyenler için birbirinden şık koltuk takımları, modern yemek odası takımları, yatak odası mobilyaları ve fonksiyonel televizyon üniteleri Enza Home'da! Üstelik dönemsel ve geleneksel mobilya kampanyaları sayesinde Enza Home kalitesine uygun fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
Enza Home “Yaz Fırsatları” Kampanyası 03 Mayıs – 31 Ağustos 2021 tarihleri arasında mobilya alışverişlerinde geçerlidir. Kampanya kapsamında mobilya alışverişlerinde üzeri çizili peşin fiyat üzerinden %45’e varan indirim uygulanır.
''En Çok Seni Yansıtan Enza Mobilyalar Yaz Fırsatlarıyla..."
En çok seni yansıtan, birbirinden şık Enza mobilyalar şimdi %45’e varan indirimlerle! Üstelik her 19.900 TL’lik alışverişinizde anında 1.250 TL indirim!
''BİR KAHVEMİZİ İÇİN...''
ÜCRETSİZ PROJE, TASARIM, UYGULAMA
Showroom Şube1 Adres: Eğirdir Yolu 7. Km. ISPARTA
Showroom Şube2 Adres: Vatan mahallesi 106 cadde ISPARTA
( Oto Galericiler Sitesi karşısı)
Telefon: 0 555 007 44 40
Website: https://www.enzahome.com.tr/
Detaylı bilgi için web sitesini ziyaret edebilirsiniz.
ENZA HOME HAKKINDA
Enza Home, Yataş Grup’un yeni yaşam formları yaratmak için beğenilere sunduğu konsept markasıdır. Yemek odasından genç odasına, yatak çesitlerinden, tekstil ve aksesuara kadar birbirinden geniş ürün yelpazesiyle hayatı şekillendiren Enza Home, farklı yaşam tarzlarını modern ve yenilikçi yaklaşımıyla evinize taşıyor.
Farklı beğenilere seslenen alternatifler ve rahatlığın en doğal halini sunan yaşam çözümleri, ulaşılabilir tasarım anlayışıyla Enza Home, hayata fark katmak için sizi bekliyor.
Rahatlık ve kalite, sağlamlık ve şıklık, ulaşılabilirlik ve tasarım kriterlerinin tamamını karşılayan Enza Home ürünleri, Yataş Grup’un yıllara dayanan deneyiminden güç alıyor.
Türkiye geneline yayılan geniş servis ve hizmet ağıyla müşteri memnuniyetini ön planda tutan Enza Home, insanlara bir mobilyadan çok daha ötesini, bir yaşam tarzı sunuyor. Enza Home, dünya çapındaki konsept mağaza anlayışıyla sizi yepyeni dünyalarla buluşmaya davet ediyor.