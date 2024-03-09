Canan Karatay'dan güçlü hafızanın sırrı 'Dün ne yediğimi unuttum diyenler dikkat'

Prof. Dr. Canan Karatay, beyin sağlığının önemine vurgu yaparak, ilerleyen yaşlarda beyin hastalıklarını önlemenin yollarını paylaştı. Karatay'a göre, beyin sağlığını korumak için dikkat edilmesi gereken 4 önemli besin bulunuyor. İşte bu besinler:

Yumurta:

Yüksek miktarda vitamin ve mineral içerir.

Kas ve kemik gelişimine katkı sağlar.

Kalp sağlığını destekler.

Hafıza, göz ve beyin sağlığı için önemli bir rol oynar.

Bedenin demir oranını yükseltir.

Bedenin protein gereksinimini karşılar.

İyot:

Tiroid bezinin düzgün çalışması için hayati öneme sahiptir.

Zihinsel gelişimde kritik bir rol oynar.

Zihinsel mekanizmaların düzgün çalışmasına katkıda bulunarak bilişsel yetenekleri destekler.

D Vitamini:

Bağışıklık sistemini güçlendirir.

İyi kolesterolü yükseltir.

Damar tıkanıklarını önlemeye yardımcı olur.

Kalsiyum ve fosfor emilimine katkıda bulunur.

Balık Yağı:

İyi kolesterolü yükseltir.

Damar tıkanıklarını önlemeye yardımcı olur.

Kalsiyum ve fosfor emilimine katkıda bulunur.

Canan Karatay, bu besinlerin beyin hastalıklarından korunmak için önemli olduğunu vurgulayarak, iyi bir hafıza ve zihin sağlığı için bu besinlere düzenli olarak yer verilmesini öneriyor.