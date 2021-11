KKTC, bir varoluş hikayesidir

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Antalya Başkonsolosu Cem Topçu, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’i makamında ziyaret etti.Bu yıl kuruluşunun 38’inci yılını kutlayan KKTC’nin Antalya Başkonsolosu Cem Topçu, Eğitim ve Kültür Ataşesi Mehmet Savaş Kortay ile birlikte Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’i ziyaret etti. Topçu, “Yavru vatan fark etmiyor, tek vatanız. Hepimiz biriz. O yüzden de gelip sizlerle tanışmak istedik. Kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederiz” dedi.Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 15 Kasım 1983 tarihinde kurulduğunu anlatan Topçu, 15 Temmuz 1974’ün ise anavatan Türkiye ile buluştukları gün olduğuna değindi. Topçu, “15 Temmuz 1974, Kıbrıs Türkü’nün Rum zulmünden kurtulduğu gün. Adaya barış, huzur ve çözümün geldiği gün. 11 yıllık bir süreç var o dönem Kıbrıs Türkü için karanlık yıllardı. Daha öncesi de var ama 1960’da iki halk bir Cumhuriyet kurdu ancak Rum halkı 3 yıl dayanabilmişti. 21 Aralık’ta da Kıbrıs Türkü’nü zulmün içine iten bir şiddet başlamıştı. Tüm devlet organlarından Kıbrıs Türkleri atılmış ve ardından karanlık yıllar başlamıştı. Ben güney göçmeniyim. Babam 2 yıl esir oldu. Babam bana ‘her zaman gözün kuzeye, anavatana baksın, her zaman anavatan olsun’ demişti. Kuzey Kıbrıs’ın çıkışı anavatanla olur. Biz anavatanla biriz ve bir bütünüz. Etten tırnak ayrılmaz. 11 yıl karanlık, acı ve kötüydü. Bu kötü yılların sonu aydınlık oldu. 20 Temmuz 1974’den bu yana aydınlığı yaşıyoruz” dedi.20 Temmuz 1974’ün sadece Kıbrıs Türkü’nü kurtarmadığını aynı zamanda adaya barış, istikrar ve çözümün geldiğini ifade eden Topçu, “Çünkü Yunanistan’da 15 Temmuz 1974’de bir cunta, darbe olmuştu. Askeri rejim Kıbrıs’a gelmişti. Adayı Yunanistan’a bağlamak amacındalardı ama 20 Temmuz’da Allah’a şükürler olsun ki anavatan, soydaşlarımız tarafından ‘dur’ dendi. Kıbrıs Türkü kurtuldu. 15 Kasım 1983’de Cumhuriyetimizi ilan ettik. Aslında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, bir varoluş hikayesidir, bir dönüm noktasıdır, bir bağımsızlığın ilanıdır, dünyaya bir haykırıştır. Bunu anavatan Türkiye ile başardık. Anavatanımız yanımızda olsun bizim başka bir noktaya ihtiyacımız yoktur” ifadelerini kullandı.Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, ziyaretlerinden dolayı KKTC Antalya Başkonsolosu Cem Topçu ve KKTC Eğitim ve Kültür Ataşesi Mehmet Savaş Kortay’a teşekkür etti. Ziyarette KKTC, Türkiye ve Isparta’yla alakalı görüş alış verişinde bulunduklarını kaydeden Başkan Başdeğirmen, “Antalya Başkonsolosumuzun sorumluluğunda olan yerlerden biri de Isparta. Isparta’yla alakalı bizler de sevdiğimiz, canımız olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’yle eğitim ve ticari alanlarda neler yapabiliriz, bunları konuşuyoruz. Öncelikle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 38. yılını kutluyorum. İnşallah nice 38’inci yılların beraberlik içerisinde anavatanla birlikte kutlanmasını Yüce Rabbimden niyaz ediyorum” dedi.20 Temmuz 1974 tarihinin Kuzey Kıbrıs için bir dönüm noktası olduğuna değinen Başdeğirmen, “O günden bugüne kadar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni korumak için şehitlerimizle beraber çok önemli bir aşama kaydedildi. Bugün bizler yavru vatanımızla birlikte işbirliği, güç birliği içerisindeyiz. Art niyetli hainlerin aramızı bozmak için birçok mücadelesi var. Ülkemizin yavru vatanla birlikteliğinde hiçbir sorun olmayacaktır. İnşallah daha iyi ve güzel günlerde beraber olacağız. Bizlerin aracılığıyla Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde hem eğitim hem de ticaret yapmak isteyen vatandaşlarımıza konsolosluğumuz ve ataşeliğimiz aracılığıyla her türlü desteği verebileceğimizi de söylemek istiyorum. KKTC’deki okullarımız önemli okullarımızdan. Dünyanın birçok ülkesinden gelen öğrencilere eğitim veren okullarımız var. Türkiye’den de yavru vatana gidip eğitim alan çok öğrencimiz var. Bu konuda vatandaşlarımızın sizlerle irtibat ve ilişkilerinde köprü olabiliriz. Kardeş bir tavır ve düşüncelerle her türlü hizmeti beraber yapmak isteriz. Isparta’mıza gelip, bizleri ziyaret ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Dostlarımıza, tüm Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki vatandaşlarımıza selamlarımı iletiyorum” görüşlerinde bulundu.