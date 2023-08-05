Kiracıların Karşısındaki Yeni Taktik: Tahliye Taahhütnamesi Baskısı

Fırsatçı Ev Sahiplerinden Yeni Kurnazlık: Kiracılara Tahliye Taahhütnamesi Baskısı

Kiralık Ev Sorunları Giderek Büyüyor - Tahliye Taahhütnamesi Kurnazlığı ile Kiracılar Mağdur Ediliyor

Gün geçtikçe artan kiralık ev sorunları, ev sahiplerinin yeni bir taktiği olan tahliye taahhütnamesi baskısı ile daha da karmaşık hale geliyor. Ev sahipleri, kiracıların kira sözleşmelerine tahliye taahhütnamesi eklememeleri durumunda ev vermemeye başladı. Bu taktikle, ev sahipleri kiracılara keyfi zam yapma ve çıkma baskısı yaparak avantaj sağlamaya çalışıyor.

Kiralık Ev Sorunu Artarken Mahkemeler Yığılıyor

Kiralık ev sorununun giderek büyümesiyle birlikte, kiracılar ile ev sahipleri arasında anlaşmazlık dosyaları mahkemeleri dolduruyor. Özellikle son dönemde günlük kiralamaların artmasıyla ev sahipleri yüzde 25'lik kira sınırını aşmak için çeşitli yollar arıyor. Kiracılara uzun dönemli kiralama teklifi sunarken, tahliye taahhütnamesini önlerine koymaya başladılar.

Tahliye Taahhütnamesi Tarihi Kiracılar İçin Kritik

Kanuna göre, tahliye taahhütnamesinin düzenlendiği tarih ile kira sözleşmesinin düzenlendiği tarihin aynı olmaması gerekiyor. Ancak ev sahipleri bu kuralı esneterek tarihleri farklılaştırabiliyor. Bazı durumlarda tahliye taahhütnamesi tarihini boş bırakarak sonradan dolduruyor, bazen ise kiralama öncesinde sınırlı bir süre belirterek yeni zam tehdidi oluşturuyor.

Kiracılar Zor Durumda Kalıyor

Bu taktiği kabul etmeyen kiracılar yeni bir ev bulma sürecinde zorlanıyor ve boş evlerin sayısı artıyor. Kiracılar, ev sahiplerinin tahliye taahhütnamesi baskısı nedeniyle mağduriyet yaşarken, ev bulma süreci zorlaşıyor.

Uzman Görüşü: Sistem Kilitleniyor

Kiralık ev sorunlarının arttığı bu dönemde, uzmanlar tahliye taahhütnamesi uygulamasının kiralık piyasasını olumsuz etkilediğine dikkat çekiyor. Kiracılara baskı oluşturan bu taktiğin, kiralık ev sorununu daha da büyüttüğü ve sistemi kilitlediği ifade ediliyor.

Hukukçulardan Çağrı: Yeni Yasal Düzenleme Şart

Hukukçular, kiracılardan tahliye taahhüdü alınmasının kira sözleşmelerine zorunlu bir şart olarak dayatılmasının kanuna aykırı olduğunu belirtiyor. Kiracıları kötü niyetli ev sahiplerine karşı korumak için yeni bir yasal düzenlemeye ihtiyaç olduğuna vurgu yapıyor.

Kiralık ev sorunlarının çözümüne yönelik gelebilecek yeni düzenlemeler, kiracıların ve ev sahiplerinin haklarını korumak amacıyla merakla bekleniyor.