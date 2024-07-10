ITSO Öncülüğünde Serbest Bölge Projesi Hızla İlerliyor

Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) Yönetim Kurulu Başkanı Metin Çelik’in liderliğinde başlatılan Serbest Bölge projesi önemli bir aşamaya geldi. Ankara’da gerçekleşen görüşmelerin ardından, 280 bin metrekarelik alana kurulması planlanan Serbest Bölge için fizibilite çalışmaları başlatıldı.

ITSO Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Topaloğlu, Meclis Üyesi Murat Dolunay ve Keçiborlu Belediyesi personeli Fatih Artık, Serbest Bölge için önemli bir sunum gerçekleştirerek, Genel Müdür Emel Emirlioğlu ve Genel Müdür Yardımcısı M. Cem Topbaş ile bir araya geldi. Bu toplantının ardından fizibilite çalışmalarının başlamasına karar verildi.

Başkan Çelik, projenin ilerlemesiyle ilgili olarak, Keçiborlu Belediyesi tarafından sunulan 280 bin metrekarelik alanın kullanılacağını belirtti. Bu alanın havaalanına, demiryoluna ve bağlantı yollarına yakınlığının önemli avantajlar sunduğunu vurguladı. Fizibilite çalışmalarının hızla tamamlanmasıyla birlikte, Serbest Bölge’nin kurulması için kurumsal süreçleri hızlandıracaklarını ifade etti.

Başkan Çelik, şu sözlerle devam etti: “Serbest Bölge projesiyle ilgilenen işletmeler, girişimciler ve firmaların bizimle iletişime geçmelerini bekliyoruz. Bu projenin Isparta’ya kazandırılması için kararlıyız ve önümüzdeki süreçte çalışmalarımızı daha da hızlandıracağız.”

Serbest Bölge projesi, bölgeye yapılacak yatırımları artırmayı, istihdamı geliştirmeyi ve ekonomik canlılığı sağlamayı hedefliyor. ITSO’nun liderliğindeki bu önemli girişim, Isparta’nın ekonomik ve endüstriyel potansiyeline önemli katkılar sağlamayı amaçlıyor.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.



