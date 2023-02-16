Türkiye tek yürek kampanyasına kim ne kadar bağış yaptı! İşte o liste



TRT1, ATV, FOX, Kanal D, Kanal 7, Show TV, Star TV ve TV8 başta olmak üzere yurt içi ve dışından 213 televizyon kanalı ile 562 radyoda yayınlanan kampanyanın canlı yayını sona erdi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlere bağış toplamak için yapılan ortak canlı yayına, Türkiye'nin dört bir yanından ve yurt dışından çok sayıda siyasetçi, iş adamı ve sanatçının yanı sıra spor dünyasından ve bürokrasiden önde gelen isimler katıldı.

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İşte Türkiye Tek Yürek kampanyasında en çok bağış yapan firmalar...

Merkez Bankası - 30 milyar TL

Merkez Bankası Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu Merkez'in 30 milyar TL bağışta bulunduğunu açıkladı.

Ziraat Bankası - 20 milyar TL

Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çokar, 20 milyar TL bağış yaptıklarını açıkladı.

Vakıfbank - 12 milyar TL

Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, 12 milyar TL bağışladıklarını duyurdu.

Halk Bank Genel Müdürü Osman Aslan - 7 milyar TL

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir - 3 milyar 600 milyon TL

Turkcell - 3,5 milyar TL

Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu, 3.5 milyar TL bağışladıklarını açıkladı.

Cengiz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz - 3 milyar TL

Türk Hava Yolları - 2 milyar TL

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) - 2 milyar TL

Baykar - 2 milyar TL

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Baykar ailesi olarak Milletimiz için seferberlik halindeyiz. Bütün birimlerimizle #TürkiyeTekYürek kampanyasında biz de varız.Yaralarımızı birlikte saracağız." ifadelerini kullandı.

Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik Genel Müdürü Atilla Benli - 2 milyar TL

Borsa İstanbul Grubu - 2 milyar TL

Türk Telekom - 2 milyar TL

Türk Telekom CEO'su Ümit Önal ise Türk Telekom adına 2 milyar TL bağış yaptı.

Emlak Konut GYO - 1 milyar TL

Emlak Katılım Genel Müdürü İlker Sarıkaya 1 milyar TL bağışladıklarını duyurdu.

Emlak Katılım - 1 milyar TL

Vakıf Katılım - 1 milyar TL

Vakıf Katılım Genel Müdürü Osman Çelik, 1 milyar TL bağış yapacaklarını açıkladı.

Ziraat Katılım - 1 milyar TL

Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir 1 milyar TL bağış yapacaklarını açıkladı.

Zirve Holding, Turkuaz Medya Grubu - 700 milyon TL

Yapı Kredi Bankası - 580 milyon TL

Doğuş Grubu - 500 milyon TL

Diyanet İşleri Başkanlığı - 310 milyon TL

Cihan Kamer - 300 milyon TL

TESKOMB Genel Başkanı Abdulkadir Akgül - 200 milyon TL

LC Waikiki Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük - 200 milyon TL

Çelikler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Çelik - 150 milyon TL

Fettah Tamince - 120 milyon TL

Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı - 100 milyon TL

Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir - 100 milyon TL

Trendyol Yönetim Kurulu Başkanı Çağlayan Çetin - 100 milyon TL