Türkiye tek yürek kampanyasına kim ne kadar bağış yaptı! İşte o liste
TRT1, ATV, FOX, Kanal D, Kanal 7, Show TV, Star TV ve TV8 başta olmak üzere yurt içi ve dışından 213 televizyon kanalı ile 562 radyoda yayınlanan kampanyanın canlı yayını sona erdi.
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlere bağış toplamak için yapılan ortak canlı yayına, Türkiye'nin dört bir yanından ve yurt dışından çok sayıda siyasetçi, iş adamı ve sanatçının yanı sıra spor dünyasından ve bürokrasiden önde gelen isimler katıldı.
İşte Türkiye Tek Yürek kampanyasında en çok bağış yapan firmalar...
Merkez Bankası - 30 milyar TL
Merkez Bankası Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu Merkez'in 30 milyar TL bağışta bulunduğunu açıkladı.
Ziraat Bankası - 20 milyar TL
Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çokar, 20 milyar TL bağış yaptıklarını açıkladı.
Vakıfbank - 12 milyar TL
Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, 12 milyar TL bağışladıklarını duyurdu.
Halk Bank Genel Müdürü Osman Aslan - 7 milyar TL
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir - 3 milyar 600 milyon TL
Turkcell - 3,5 milyar TL
Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu, 3.5 milyar TL bağışladıklarını açıkladı.
Cengiz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz - 3 milyar TL
Türk Hava Yolları - 2 milyar TL
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) - 2 milyar TL
Baykar - 2 milyar TL
Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Baykar ailesi olarak Milletimiz için seferberlik halindeyiz. Bütün birimlerimizle #TürkiyeTekYürek kampanyasında biz de varız.Yaralarımızı birlikte saracağız." ifadelerini kullandı.
Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik Genel Müdürü Atilla Benli - 2 milyar TL
Borsa İstanbul Grubu - 2 milyar TL
Türk Telekom - 2 milyar TL
Türk Telekom CEO'su Ümit Önal ise Türk Telekom adına 2 milyar TL bağış yaptı.
Emlak Konut GYO - 1 milyar TL
Emlak Katılım Genel Müdürü İlker Sarıkaya 1 milyar TL bağışladıklarını duyurdu.
Emlak Katılım - 1 milyar TL
Vakıf Katılım - 1 milyar TL
Vakıf Katılım Genel Müdürü Osman Çelik, 1 milyar TL bağış yapacaklarını açıkladı.
Ziraat Katılım - 1 milyar TL
Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir 1 milyar TL bağış yapacaklarını açıkladı.
Zirve Holding, Turkuaz Medya Grubu - 700 milyon TL
Yapı Kredi Bankası - 580 milyon TL
Doğuş Grubu - 500 milyon TL
Diyanet İşleri Başkanlığı - 310 milyon TL
Cihan Kamer - 300 milyon TL
TESKOMB Genel Başkanı Abdulkadir Akgül - 200 milyon TL
LC Waikiki Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük - 200 milyon TL
Çelikler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Çelik - 150 milyon TL
Fettah Tamince - 120 milyon TL
Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı - 100 milyon TL
Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir - 100 milyon TL
Trendyol Yönetim Kurulu Başkanı Çağlayan Çetin - 100 milyon TL