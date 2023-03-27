Tarihin izleriyle buluşun: Damgacı Sokak'ta huzur içinde yolculuğa çıkın.

Isparta'nın kalbinde tarihe dokunun: Restorasyonu tamamlanan evler Damgacı Sokak'ta sizleri bekliyor.

Geçmişe yolculuk için en doğru adres: Tarihi Damgacı Sokak'ta keyifli bir keşfe hazır olun.

Tarihin saklı hikayelerini keşfedin: Damgacı Sokak'taki restorasyon çalışmalarıyla geçmiş günler yeniden canlanıyor.

Isparta'nın tarihi mirası: Restorasyonu tamamlanan evlerle Damgacı Sokak şimdi daha da görkemli.

HABERİN SONUNDA ARŞİV BİR VİDEO VAR MUTLAKA İZLEYİN: DAMGACI SOKAK TARTIŞMASI



























HABER ARŞİV







Isparta Belediyesi öncülüğünde gerçekleştirilen restorasyon ve sokak sağlıklaştırılması çalışmalarıyla birlikte, tarihi Damgacı Sokak şehre farklı bir değer katıyor. 21 evin restorasyonunun tamamlanmasıyla birlikte, sokak özüne döndürülerek canlı bir tarih haline getiriliyor.Arnavut kaldırımlarında ilerleyip tarihi evlere bakarken, geçmişe uzanıp o evlerin ne hikayeler sakladığını, kimlerin neler yaşadığını hayal edebileceksiniz. Huzur içerisinde düşüneceğiniz ve hayallere dalabileceğiniz canlı bir tarih olan Damgacı Sokak, kendine hayran bırakan görüntüleriyle misafirlerini bekliyor.21 evin restorasyonu tamamlandıktan sonra, sokak sağlıklaştırma projesi kapsamında cepheleri ve çatıları yenilendi. Yenilenen halleriyle evler, şehre farklı bir değer katacak. Çevre düzenleme çalışmalarının da yapılacağı Tarihi Damgacı Sokak, Isparta'nın tarihi dokusunu korumaya devam ediyor.