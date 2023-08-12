Isparta'da Yanlış Otobüse Binen Çocuğa Şoförden Hızlı Müdehale

Isparta Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi'nin 37 numaralı hattında yaşanan olayda, yanlışlıkla otobüse binen küçük yavrumuz, şoförümüzün dikkati sayesinde hızlıca fark edildi ve ailesine güvenli bir şekilde teslim edildi.Isparta Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi'nin 37 numaralı hattında bugün meydana gelen anlamlı bir olay, kooperatif çalışanlarının duyarlılığını bir kez daha gözler önüne serdi. Sabah saatlerinde yaşanan bu olayda, küçük yavrumuzun yanlışlıkla otobüse binmesiyle başlayan hikaye, emniyetli bir sonuca ulaştı.Otobüsümüzün şoförü, hemen fark ederek durumu kontrol altına aldı ve çocuğun ailesiyle iletişime geçti. Küçük yavrumuzun güvenliği en üst düzeyde sağlandı ve ailesine teslim edilmesi için gerekli adımlar atıldı.Kooperatif yetkilileri, olayın hızlı ve etkili bir şekilde çözülmesinde gösterilen dikkat ve duyarlılıktan dolayı tüm ekibimize teşekkür etti. Bu olay, çalışanlarımızın yolcularımızın güvenliği ve refahı konusundaki hassasiyetini bir kez daha göstermiştir.Küçük yavrumuzun sağlığı ve güvenliği her şeyin önünde gelmektedir. İsparta Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi olarak, tüm yolcularımızın emniyetini sağlamak için gereken özeni göstermeye devam edeceğiz.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.