11-13 Mart 2020 tarihleri arasında yapılması planlanan Okul Sporları Küçükler Yüzme Yarışmaları, 11-12 Yaş Ulusal Gelişim Baraj Geçme yarışları Yüzme İl Seçmeleri ileri bir tarihe ertelendi.İl Müdürlüğümüz Tahsin Bilginer Yüzme Havuzunda 11-13 Mart 2020 tarihleri arasında yapılması planlanan Okul Sporları Faaliyet Programında yer alan Okullararası Küçükler Yüzme İl Birinciliği, Türkiye Yüzme Federasyonu 2019 – 2020 faaliyet takvimi içerisinde yer alan 11-12 Yaş Ulusal Gelişim Baraj Geçme yarışları Yüzme İl Seçmeleri havuzda yaşanan teknik arızadan dolayı ileri bir tarihe ertelendi.Yeni yarışma tarihinin belirlenmesinin ardından bilgilendirilecek.Yüzme İl Temsilcisiİbrahim Kaç0 505 483 02 91Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü