YÜZME YARIŞMALARI ERTELENDİ
11-13 Mart 2020 tarihleri arasında yapılması planlanan Okul Sporları Küçükler Yüzme Yarışmaları, 11-12 Yaş Ulusal Gelişim Baraj Geçme yarışları Yüzme İl Seçmeleri ileri bir tarihe ertelendi.
İl Müdürlüğümüz Tahsin Bilginer Yüzme Havuzunda 11-13 Mart 2020 tarihleri arasında yapılması planlanan Okul Sporları Faaliyet Programında yer alan Okullararası Küçükler Yüzme İl Birinciliği, Türkiye Yüzme Federasyonu 2019 – 2020 faaliyet takvimi içerisinde yer alan 11-12 Yaş Ulusal Gelişim Baraj Geçme yarışları Yüzme İl Seçmeleri havuzda yaşanan teknik arızadan dolayı ileri bir tarihe ertelendi.
Yeni yarışma tarihinin belirlenmesinin ardından bilgilendirilecek.
Yüzme İl Temsilcisi
İbrahim Kaç
0 505 483 02 91
Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü