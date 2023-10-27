Eğirdir'de Elma Hasadı: Hasat Zamanı ve Kriterleri

Isparta'nın elma bahçeleri, ülkenin elma başkenti olarak bilinir ve bu dönemde çiftçiler için yoğun bir hasat zamanıdır. Elma hasadının bereketli ve kazançlı olması dileğiyle...

Eğirdir İlçe Tarım Müdürlüğü'nde görev yapan Yüksek Ziraat Mühendisi Seda Sevinç Üzümcü, "Elma ne zaman hasat edilir?" sorusuna bilimsel bir açıklama getiriyor. Elmaların hasat zamanını belirlemek için çeşitli kriterler dikkate alınır.

İlk olarak, elmanın çiçeklenme tarihinden hasat anına kadar geçen süre önemlidir. Bu süre, çeşide bağlı olarak değişiklik gösterir. Örneğin, bazı golden elma çeşitleri için bu süre yaklaşık 120-130 günken, diğer çeşitlerde 170 güne kadar çıkabilir. Bu süreler, hasat zamanını tahmin etmede önemlidir.

Bir diğer önemli kriter elma kabuk rengi ve meyve eti sertliğidir. Ancak bu kriterlerin uygulanması bazı çiftçiler için zor olabilir. Bu nedenle, en yaygın kullanılan hasat kriterlerinden biri nişasta testidir.

Nişasta testi, meyvenin olgunluğunu belirlemede oldukça etkilidir. Bu testi yaparken, iyotlu potasyon iyodür çözeltisi kullanılır. Elmalar, ekvator hattına dik olarak kesilir. Çekirdek evinin görüntüsüne dikkat edilir. İyotlu çözelti, meyvenin kesildiği yerden uygulanır. Meyvenin içerisindeki nişasta ile tepkimeye giren iyotlu çözelti, rengin değişmesine neden olur. Bu sayede nişastanın yoğun olduğu bölgeler koyu renk alırken, artık parçalarında beyaz renk görülür. Bu işlem, doğru hasat zamanını belirlemede önemli bir araçtır.

Eğirdir'de yetiştirilen bazı elma türleri şunlardır:

Red Delicious

Starking Delicious

Starkrimson Delicious

Scarlet Spur

Redchief

Golden Delicious

Starkspur Golden Delicious

Golden Reinders