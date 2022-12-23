













Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı’nın (BAKA) Kamu-Sanayi iş birliğini sağlamak üzere yürüttüğü çalışmalar kapsamında gerçekleşen Sektörel İstişare Toplantılarının beşincisi ‘Kiraz Sektörü’ ile devam etti.BAKA yerleşkesinde, Vali Aydın Baruş başkanlığında yapılan toplantıya kiraz sektörü temsilcileri başta olmak üzere Uluborlu Kaymakamı Ali Kantilav meslek odaları temsilcileri, BAKA yetkilileri ve ilgili kamu kurumu müdürleri ile kiraz üretici ve ihracatçıları katıldı.Sektör toplantıların amacının ilimizin potansiyelini daha iyi anlamak, sektörel bazda potansiyelimizi keşfetmek, sanayicilerimizin ve üreticilerimizin sorunlarına birebir değinmek olduğunu söyleyen Vali Baruş “Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı koordinasyonunda gerçekleştirilen bu toplantılarda ilimiz ekonomisi açısından önemli sektörlerin durumunu değerlendiriyoruz. Söz konusu sektörlerle ilgili olan kuruluş ve özel sektör temsilcilerinin görüşlerine de başvurularak var olan sorunlar ve bunlara ilişkin çözüm önerileri ve önümüzdeki süreçte sektör açısından atılması gereken adımları hep birlikte değerlendirme fırsatı buluyoruz. İlimiz ekonomisi açısından meyvecilik sektörü önemli bir sektör. Vatandaşlarımızın geçimini sağlaması, refah düzeyinin arttırılması bakımından önemli olan meyvecilik sektörü denince akla meyve yetiştiriciliği türlerinden biriside kiraz yetiştiriciliği. 2020 yılı FAO (Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü) verilerine göre Ülkemiz 81.729 hektar alanda 724.944 ton kiraz üretimi ile Dünyada 1. konumdadır. İlimiz ise meyve üretiminde önemli bir potansiyele sahip olup, Türkiye’nin meyve bahçesidir. İlimizde Türkiye üretiminde önemli paya sahip olan elmanın yanından kirazında önemli miktarda üretimi bulunmaktadır. İlimiz, ülkemiz kiraz üretiminde 5.sırada bulunmaktadır. İlimizde kiraz üretimi yapan Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı 3339 çiftçimiz bulunmaktadır. 2021 TÜİK verilerine göre 51.475 dekar alandan 50.281 ton üretim gerçekleştirilmiştir. İlimizde yoğun olarak Uluborlu ve Senirkent ilçelerimizde kiraz üretimi yapılmaktadır" dedi.