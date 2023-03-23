Isparta'da hava durumu önümüzdeki 5 gün boyunca değişken olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, bölgede zaman zaman yağmur beklenirken, sıcaklıklar da mevsim normallerinde seyredecek.

Bugün, İsparta'da hava parçalı bulutlu olacak. Sıcaklıklar 12 derece ile 19 derece arasında değişecek. Öğleden sonra yağmurun başlaması bekleniyor. Hafif rüzgarlar da hissedilecek.

Yarın, hava biraz daha karışık olacak. Sabah saatlerinde hafif yağmur beklenirken, öğleden sonra güneşli bir hava gözlenecek. Sıcaklıklar 11 derece ile 18 derece arasında olacak.

Çarşamba günü ise, hava açık ve güneşli olacak. Sıcaklıklar 10 derece ile 16 derece arasında değişecek. Hafif rüzgarlar da hissedilecek.

Perşembe günü hava parçalı bulutlu olacak. Sıcaklıklar 11 derece ile 18 derece arasında olacak. Gün içinde yağmur beklenmiyor ancak hafif rüzgarlar devam edecek.

Cuma günü hava tekrar karışacak. Sabah saatlerinde hafif yağmur beklenirken, öğleden sonra güneşli bir hava gözlenecek. Sıcaklıklar 11 derece ile 18 derece arasında değişecek.

İsparta'da yaşayanlar, önümüzdeki 5 gün boyunca hava durumunu dikkatle takip etmeli ve gerekli tedbirleri almalıdır.