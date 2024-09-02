Ailelere Verilecek Destek Tutarları Güncellendi: Başvurular Başladı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, çocuklu ailelere yönelik sosyal inceleme sonucunda sağlanacak ekonomik destek tutarlarını açıkladı. Okul öncesi çocuklardan üniversite öğrencilerine kadar geniş bir yelpazede verilecek bu yardımlar, ailelerin eğitim sürecindeki yüklerini hafifletmeyi hedefliyor.

Velilere sağlanacak yeni destek tutarları şu şekilde belirlendi:

Okul Öncesi Çocuklar: 4.312 TL

4.312 TL İlkokul Öğrencileri: 6.468 TL

6.468 TL Ortaokul Öğrencileri: 6.899 TL

6.899 TL Lise Öğrencileri: 4.312 TL

4.312 TL Üniversite Öğrencileri: 7.761 TL

Başvurular, e-Devlet üzerinden veya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri ve Sosyal Hizmet Merkezleri aracılığıyla yapılabilecek. Başvuru sürecinde, yetkili bir meslek elemanı tarafından yapılan değerlendirme sonucunda uygun görülen ailelere destek sağlanacak. Destek almak isteyen ailelerin, sosyal inceleme sonucunda belirlenen şartları karşılaması gerekiyor.

Bu yardımlar, çocukların eğitim hayatını desteklemek amacıyla genişletilen bir program kapsamında sunuluyor. Başvuru süreci ve detayları hakkında bilgi almak isteyen aileler, ilgili kurumlar veya e-Devlet platformu üzerinden başvurularını yapabilirler.