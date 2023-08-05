Isparta'da Bir zamanlar Kasetçilik Mesleği

Isparta'nın geçmişinde canlı bir hayat süren kasetçilik mesleği, günümüzde eski kasetler gibi yavaşça unutulmaya yüz tutuyor. Karışık kaset doldurtma ve video kaset kiralama ile dolu bu eski meslek, tıpkı kasetlerin içindeki melodiler gibi zamanın içinde kayboluyor. Eski günlerin anıları ve sesleri artık sokaklarda yankılanmıyor.Bir zamanlar her köşede rastlanan kasetçi dükkânları, gençler için müzik ve film dünyasının merkeziydi. Ancak dijital çağın hızlı yükselişi, bu mesleği gölgede bıraktı. Eski kasetçiler, şarkı listelerini ezberleyen, kasetlerin renkli dünyasını yaşatan insanlardı. Ancak günümüzde çoğu kasetçi dükkânı kapılarını kapattı, ışıkları söndü, nostaljik melodiler tarihe karıştı.Geçmişte hangi kasette hangi şarkının olduğunu ezberleyen kasetçiler artık dijital çağın ardından birer anı olarak kaldı. CD'ler, USB'ler ve akıllı cihazlar, karışık kasetlerin yerini aldı. Bir zamanlar raflarda parlayan kasetler, şimdi sadece hafızalarda ışıldıyor.Video kaset kiralama ise ayrı bir hikaye. Film tutkunları için hafta sonları vazgeçilmez olan video kiralama, şimdi sadece bir tık uzağımızda. Video kasetlerin yerini dijital platformlar aldı. Video kasetçilerin önerdiği filmler, artık sadece hafızalarda dolaşıyor.Evlerde gururla sergilenen kaset çalarlar ve video playerlar artık nostaljik köşelerde yer alıyor. Genç kuşaklar için bu cihazlar belki de yabancı. Ancak onlar, geçmişin nasıl seslendiğini hatırlatan birer zaman tüneli.Isparta'nın sokaklarında gezinirken boş vitrinlerde eski kasetçi dükkanlarının hatırasını görmek, geçmişin izlerini canlandırmıyor belki ama güzel günlerin geçtiğini hatırlatıyor. Teknoloji hızla ilerlerken, kasetçilik mesleği de tıpkı eski kasetler gibi nostaljik bir hikaye haline geliyor. Hafızalarda kalan sesler ve anılarla birlikte.