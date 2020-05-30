Isparta'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 15-20 yaş grubundaki gençler, üçüncü kez sokağa çıkabilmenin mutluluğunu yaşadı.Isparta'da sokağa çıkan gençler, kent merkezindeki Mimar Sinan ve Cumhuriyet caddelerinde yürüyüş yaptı.Gençlerin maske takmaları ve sosyal mesafe kurallarına uymaları dikkati çekti.Burdur'da da 15-20 yaş grubu gençler, Cumhuriyet Meydanı'nda vakit geçirdi.Gençlerin bir kısmı yürüyüş yaptı, bazıları da bisiklete bindi. Bol bol fotoğraf çektiren gençler, güneşli havanın keyfini çıkardı.