Isparta'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 15-20 yaş grubundaki gençler, üçüncü kez sokağa çıkabilmenin mutluluğunu yaşadı.
- Isparta ve Burdur
Isparta'da sokağa çıkan gençler, kent merkezindeki Mimar Sinan ve Cumhuriyet caddelerinde yürüyüş yaptı.
Gençlerin maske takmaları ve sosyal mesafe kurallarına uymaları dikkati çekti.
Burdur'da da 15-20 yaş grubu gençler, Cumhuriyet Meydanı'nda vakit geçirdi.
Gençlerin bir kısmı yürüyüş yaptı, bazıları da bisiklete bindi. Bol bol fotoğraf çektiren gençler, güneşli havanın keyfini çıkardı.