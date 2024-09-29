Eğirdir Gölü’nde Temizlik Seferberliği Devam Ediyor

Eğirdir Gölü’nde ot ve yosun temizleme çalışmaları, yoğun bir şekilde sürdürülüyor. Eğirdir Belediyesi’nin yürüttüğü bu temizlik operasyonu, gölün doğal güzelliklerini korumayı hedefliyor. Eğirdir Belediye Başkanı Mustafa Özer, temizlik çalışmalarını yerinde inceleyerek sürece bizzat katılım gösteriyor. Eğirdir Limanı'nda gerçekleşen bu yoğun temizlik çalışmalarıyla, hem gölün ekosistemi korunuyor hem de vatandaşlara daha temiz ve sağlıklı bir çevre sunuluyor.

Başkan Özer, “Eğirdir Gölü’nü korumak, doğal güzelliklerini gelecek nesillere aktarmak ve göl çevresinde yaşayan vatandaşlarımıza daha temiz bir ortam sağlamak adına çalışmalarımız aralıksız sürecek” dedi.







