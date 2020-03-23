TKDK ISPARTA BÜLTEN







IPARD II Programı Altıncı Başvuru Çağrı Dönemi, Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme tedbiri kapsamında ikinci Grup Desteklenmek Üzere Seçilen Başvurular Listesi yayımlanmıştır.6. BÇ' da sözleşme imzalamaya hak kazanan 40 projemiz ile sözleşme imzalamaya devam ediyoruz.. Hayırlı olsunIsparta ve Burdur için hak kazanan isimlerin listeleri veriyoruz. diğer iller için like tıklayın!