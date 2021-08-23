Vali Seymenoğlu Özbahçe Köyünü Ziyaret Etti

Vali Ömer Seymenoğlu beraberinde Keçiborlu Kaymakamı Tahsin Aksu ile ilçeye bağlı Özbahçe köyünü ziyaret ederek vatandaşlarla buluştu.Vali Seymenoğlu ziyaretine köy ormanlık alanında 250 dönümlük araziye Orman Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında dikilen bademlikte incelemelerde bulunarak başladı. 5 yıl boyunca Orman Bölge Müdürlüğü tarafından bakımı yapılan bademler bundan sonra köyde yaşayan istekli vatandaşlara eşit ölçüde dağıtılarak gelir sağlayacak. Köylere gelir getirici tür projesi kapsamında yine köy sınırları içerisinde 350 dönümlük alanda badem, ceviz ve lavanta gibi ürünler dikilerek vatandaşlara teslim edilecek.Bademlik incelemesinin ardından vatandaşlarla buluşan Vali Seymenoğlu başta orman yangınları ve kuraklık olmak üzere, koronavirüs tedbirleri, aşı çalışmaları ve zorunlu su sayacı uygulaması konularında bilgilendirmelerde bulunarak vatandaşların ilettiği talep ve önerileri dinledi, iletilen taleplerin incelenmesiyle ilgili olarak da Kaymakam Tahsin Aksu’ya talimat verdi.