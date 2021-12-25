1993 yılında vatani görevini yaparken, bölücü terör örgütü üyeleriyle girdiği çatışmada kahramanca şehit düşen P.Er Bayram Şenol’un annesi Sayın Ümmü Şenol ve babası Sayın Durmuş Şenol’u Bağıllı köyündeki ikametlerinde ziyaret eden Vali Seymenoğlu aileye taziye dileklerini yeniden ileterek başsağlığı diledi.Ziyarette ailemizin herhangi bir ihtiyacı olup olmadığını soran Vali Seymenoğlu aileye sağlıklı uzun ömürler temennisinde bulunarak bir süre sohbet etti.Vali Seymenoğlu ardından Bağıllı köyü sosyal tesislerinde vatandaşlarla bir araya geldi. Burada su kaynaklarımıza sahip çıkalım diyen Vali Seymenoğlu, koronavirüs salgınıyla ilgili de tedbirlere uyulmasını isteyerek aşı takvimine göre vatandaşların aşı olması tavsiyesinde bulundu.Vali Seymenoğlu söz isteyen vatandaşlara da tek tek söz vererek talep ve önerileri dinledi.