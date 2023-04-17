Hayatımıza sayısız güzellikler katan rahmet, bereket ve arınma mevsimi Ramazan ayının son günlerini yaşarken bir Kadir Gecesine daha kavuşmanın sevinci içerisindeyiz.Yüce Rabbimizin biz kullarına sunduğu eşsiz nimetlerinden biri olan Kadir Gecesi; kalplerimizin kötülüklerden arınması, manevi huzurumuzun artması ve ilahi rızayı kazanmak için çok önemli bir fırsattır. Maddi manevi güzelliklerin yaşandığı bu gece, birlik ve beraberliğimizin daha da kenetlenmesine vesile olacaktır.Yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’in indiği gece olan Kadir Gecesi’nin kıymetini idrak etmek de ancak Yüce Kitabımızı hayatımıza rehber edinmek ve gönül dünyamıza onun düsturlarını yerleştirmekle mümkündür. Bütün kâinatın özeti ve Yüce Yaratan’ın bizlere uzattığı kurtuluş halkası olan Kur’an’la değer kazanan bu gecenin kıymetinin bilinmesi, ancak Kur’an’a gönülden yönelmek ve onun insanlığa sunmuş olduğu eşsiz mesajını okumak, anlamak ve yaşamakla mümkün olacaktır.Allah’ın rahmetinin yeryüzünü kuşattığı selam gecesinde bütün günahlarımıza tövbe ederek bir daha aynı hatalara yaklaşmamak azmi ve bilinciyle af dileyelim. İçten ve samimi dualarımıza bütün insanlığı dâhil ederek; güven, sevgi, saygı, kardeşlik ve dayanışmanın hâkim olduğu bir hayatın ve dünyanın inşası için çalışma azmimizi yenileyelim.Bu duygu ve düşüncelerle milletimizin ve İslam âleminin Kadir Gecesini tebrik ediyor, tuttuğumuz oruçları ve yaptığımız tüm ibadetlerimizi kabul etmesini, bu gecede yapılan dua ve yakarışların, İslam âleminin birlik ve beraberliğine, insanlığın barış ve huzuruna vesile olmasını Yüce Allah’tan niyaz ediyorum.