Pilot Garage: Araba Alım-Satımında Hem Alıcılara Hem de Satıcılara Sunduğu Avantajlarla Öne Çıkıyor

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Isparta'da araç alım-satım işlemlerinde müşterilerin güvenle başvurabileceği bir merkez olan Pilot Garage, Letgo Otoplus hizmetiyle her türlü araç ihtiyacınızı tek bir noktadan karşılıyor. İkinci el araç alırken yaşanan güven sorununu ortadan kaldıran Pilot Garage, müşterilerine kapsamlı garanti, TSE onaylı ekspertiz raporu ve noter masraflarını karşılama imkanı sunuyor.Pilot Garage'da, araç almak isteyen müşteriler letgo otoplus web sitesi veya uygulaması üzerinden yüzlerce aracı detaylı fotoğraflarla inceleyebiliyor. Randevu alarak Isparta Pilot Garage'da bulunan danışmanlar ve TSE onaylı ekspertiz raporu eşliğinde istedikleri aracı detaylı bir şekilde görebiliyorlar. Ayrıca sunulan 12 ay/20 bin km garanti ile alım sonrasında yaşanabilecek her türlü sorun da güvence altına alınıyor.Araç satmak isteyen müşteriler de otoplus web sitesi veya uygulaması üzerinden araç bilgilerini girerek ücretsiz ön fiyat teklifi alabiliyor. Pilot Garage'da bulunan eksperler tarafından gerçekleştirilen ücretsiz ekspertiz sonrasında fiyat teklifi sunuluyor ve müşterinin onayı halinde noter işlemlerine geçiliyor.Pilot Garage, alım-satım sürecinde müşterilerin tüm ihtiyaçlarını tek bir noktadan karşılamak için sigorta, finansman ve kapsamlı garanti gibi değer yaratan hizmetler de sunuyor. İşte, bu hizmetler sayesinde müşterilerin sürpriz bir masraf ile karşılaşma riski de ortadan kalkıyor.Pilot Garage, Isparta Sanayi Mahallesi'nde bulunuyor ve telefonla randevu alınarak ziyaret edilebiliyor. Müşterilerine kaliteli ve güvenilir hizmet veren Pilot Garage, araç alım-satım işlemlerinde "alanın ve satanın güven noktası" olmaya devam ediyor.