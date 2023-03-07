- Isparta'da Tarım ve Hayvancılık Fuarı Gerçekleştirildi: Isparta'da, tarım ve hayvancılık sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin bir araya geldiği "Isparta 3. Tarım ve Hayvancılık Fuarı" düzenlendi. Fuar kapsamında, çiftçilere yönelik bilgilendirme ve eğitim seminerleri de düzenlendi.
- Isparta Belediyesi'nden Engellilere Özel Yol Çalışması: Isparta Belediyesi, engelli vatandaşların şehirde daha rahat ve güvenli bir şekilde hareket etmeleri için özel bir yol çalışması başlattı. Çalışma kapsamında, şehir merkezindeki yaya kaldırımları ve engelli rampaları yenilenerek daha kullanışlı hale getirilecek.
- Isparta'da Okullarda Hijyen Denetimi Yapıldı: Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğü, okullarda hijyen koşullarını denetlemek için bir çalışma başlattı. Denetimler kapsamında, okulların tuvaletleri, yemekhaneleri, sınıfları ve diğer ortak kullanım alanları kontrol edildi. Eksikliklerin tespit edilmesi halinde, okullara gerekli uyarı ve tavsiyelerde bulunulacak.
- Isparta'da İtfaiye Ekipleri Yangına Müdahale Etti: Isparta'da bir apartman dairesinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, itfaiye ekipleri tarafından yapılan açıklamada yangının elektrik kontağı nedeniyle çıktığı belirtildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
- Isparta'da Kentsel Dönüşüm Projesi Başlatıldı: Isparta Belediyesi, şehir merkezinde kentsel dönüşüm çalışmalarına başladı. Çalışmalar kapsamında, yıkımı yapılan eski yapıların yerine modern ve estetik bir şekilde yenilenmiş binalar inşa edilecek. Proje kapsamında, şehrin tarihi dokusunun da korunması hedefleniyor.
- Isparta Belediyesi İtfaiye Dairesi Yenilendi: Isparta Belediyesi, itfaiye ekiplerinin daha modern ve etkili bir şekilde çalışmalarını sağlamak için itfaiye dairesinin yenilenmesi projesini tamamladı. Yenilenen itfaiye dairesinde daha geniş ve teknolojik donanımlı odalar, araç garajları ve eğitim salonları yer alıyor.
- Isparta'da Yerli ve Milli Elektrikli Araç Üretimi Başlıyor: Isparta'da faaliyet gösteren bir otomotiv firması, yerli ve milli elektrikli araç üretimi için yatırım kararı aldı. Üretim hattının kurulması ve araçların seri üretime geçmesiyle birlikte, Isparta'da yeni istihdam olanakları da oluşacak.
- Isparta Belediyesi'nden "Yeni Doğan Bebekler İçin Hoş Geldin Seti" Projesi: Isparta Belediyesi, yeni doğan bebeklerin ailelerine destek olmak amacıyla "Hoş Geldin Seti" projesini başlattı. Proje kapsamında, yeni doğan bebeklerin ailelerine ücretsiz olarak bir set verilecek. Set içeriğinde bebek bezi, bebek sabunu, bebek şampuanı, bebek bezi kremi ve bebek pudrası yer alacak.
- Isparta'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: Isparta İl Jandarma Komutanlığı, tarihi eser kaçakçılığı yapan bir çeteye yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, çetenin elebaşısı ve diğer üyeleri yakalanarak gözaltına alındı. Kaçakçılık yaparken ele geçirdikleri tarihi eserler de jandarma ekipleri tarafından muhafaza altına alındı.
- Isparta'da Spor Faaliyetleri Artıyor: Isparta'da spor faaliyetleri her geçen gün artıyor. İl genelinde birçok farklı spor dalında faaliyet gösteren kulüpler ve spor merkezleri, vatandaşların spor yapmasını teşvik ediyor. Ayrıca Isparta Belediyesi, kent genelinde yeni spor alanları ve tesisleri yaparak spor faaliyetlerinin daha yaygın bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlıyor.
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