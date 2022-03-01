SDÜ Geleneksel Sanatlar ve Zanaatlar Meslek Haritası Çalıştayıˈna katıldıKültür, Sanat ve Tasarım sektöründe geleneksel sanatlar ve zanaatlar alanında meslek standardı hazırlama çalışmalarına temel teşkil edecek meslek haritasının hazırlanması amacıyla ilgili kamu kurumlarının, meslek kuruluşlarının ve sektör temsilcilerinin katılımı ile ˈˈGeleneksel Sanatlar ve Zanaatlar Alanı Meslek Haritası Çalıştayıˈˈ gerçekleştirildi.Çalıştay, Meslek Standartları Dairesi Başkanı Yaprak Akçayn Zileliˈnin açılış konuşması ile başladı. Ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Uzmanı Duygu Karaca tarafından katılımcılara Ulusal Yeterlilik Sistemi, Mesleki Yeterlilik Kurumuânun amacı, yapısı, görevleri, meslek haritalama çalışmasının amacı, haritalamada dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgilendirme yapıldı.Sunumun ardından çalıştayın ikinci kısmına geçilerek, Moderatör Selcen Avcı tarafından Geleneksel Sanatlar ve Zanaatlar alanında yer alan meslekler, içerikleri ve seviyeleri belirlendi.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Meslek Standartları Daire Başkanlığı yönetiminde gerçekleştirilen çalıştaya Süleyman Demirel Üniversitesiˈnden (SDÜ) Doç. Dr. Mustafa Genç de katıldı. Katılımcılar şu şekilde:-Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü-Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü Halk Kültürü ve Somut Olmayan Kültürel Mirası Dairesi-Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu (UNESCO) Türkiye Millî Komisyonu-Süleyman Demirel Üniversitesi-Hacı Bayram Veli Üniversitesi-Selçuk Üniversitesi-Fatih Üniversitesi-İstanbul Teknik Üniversitesi-Geleneksel Sanatlar Derneği