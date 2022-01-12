OSB Mesleki Eğitim Merkezi açıldı

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Ankara-Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden katılımıyla ve Türkiye genelinde gerçekleştirilen programla eş zamanlı olarak 255 OSB mesleki eğitim merkezi irtibat bürosunun açılışı gerçekleştirildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Millî Eğitim Bakanlığı arasında gerçekleştirilen iş birliği protokolü kapsamında Isparta Şehit Ahmet Hilmi Yiğit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde Isparta Deri İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesinde ve Keçiborlu Süleyman Demirel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde Isparta Süleyman Demirel Organize Sanayi Bölgesinde mesleki eğitim merkezi irtibat bürosunun açılışı gerçekleştirildi.

İlimizdeki açılışa Vali Yardımcısı Ali Taşkın Balaban ve İl Milli Eğitim Müdür Yardımcımız Fevzi GÜÇLÜ’nün yanı sıra kurum, kuruluş temsilcileri ile işyeri sahipleri katıldı.



ISPARTA MEM





