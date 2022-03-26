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ISPARTA HABER: ​“KÜTÜPHANEDE HAYAT VAR”

ISPARTA HABER: ​“KÜTÜPHANEDE HAYAT VAR”
ISPARTA
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“KÜTÜPHANEDE HAYAT VAR”
Halk kütüphaneleri, verdikleri hizmetler ve gerçekleştirdikleri etkinliklerle toplumsal değişime ve gelişmeye katkıda bulunan kurumlardır. Halk kütüphaneleri, toplumsal yaşamın, ilişkilerin ve gereksinimlerin sonucu olarak ortaya çıkmış amaç ve işlevlerini ise içinde bulundukları tarihsel ve toplumsal koşulların biçimlendirdiği kurumlardır. Her toplumsal kurum gibi halk kütüphaneleri de soysal, ekonomik ve kültürel etkinliğin temel parçalarından olup, toplumun sosyal kalkınmasına yardımcı olacak etkinliklerin yapıldığı merkezlerden biri olmuştur.
“Kütüphanede Hayat Var” teması ile aynı zamanda Kütüphaneler, ülkelerin hedeflerine ulaşmalarında, bilgi kaynaklarına erişimi evrensel boyutta sunarak tüm kalkınma alanlarına yönelik faaliyetleri destekleyerek sürdürülebilir kalkınmaya önemli bir katkı da bulunmaktadırlar.
Bilginin güç olduğu ve toplumların gelişmesinde başlıca etken olduğu günümüzde kütüphaneler toplumsal eşitsizliğin ve imkân yetersizliğinin ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmalarıyla insanlar arasındaki bilgi kaynaklarına erişim konusunda denge unsurunu oluşturmaktadır. Kaynak ve mekân imkanlarıyla kütüphaneler din, dil, yaş, cinsiyet, ırk, sosyal statü farkı gözetmeden tüm insanların eğitim, sosyal faaliyet ve bilgi ihtiyaçlarına yönelik beklentilerini karşılamaktadır. Halk kütüphaneleri toplumun eğitim, kaynak ihtiyacı ve sosyal etkinliklerine yönelik kalkınmasında yardımcı olan kültürel etkinliklere de mekân sahipliği yaparak çizgisini sadece bilgi kaynaklarının bulunduğu mekan kavramından da çıkarmıştır. Bu sayede insanların sosyal etkinlik olarak da kütüphanelere gelmesini sağlamıştır. Kütüphanede hayat var çalışmaları kapsamında her yaştan kütüphane kullanıcılarımıza yapılan etkinliklerimizden bazıları şunlardır.
Masal saati, film gösterimi, tiyatro gösterimi, satranç, seminer, konferans, türkü dinletisi, işaret dili, geleneksel çocuk oyunları (topaç çevirme, mendil kapmaca vb.) okuma saati, aşure günü, origami, yüz boyama, Denetimli Serbestlikle yapılan çalışmalar, Toplum Ruh Sağlığı kurumu ile yapılan çalışmalar, Aile ve Sosyal Politikalar kurumu ile yapılan çalışmalar.
Bakanlığımızın sisteminden aldığımız son verilere göre Halil Hamit Paşa İl Halk Kütüphanesi olarak 82.716 kaynağımızla 37.955 üyemize 41.998 ödünç materyal vererek toplamda 538.196 okuyucumuza hizmet vermişiz. Bu hizmetler ülkemizin tüm illerindeki kütüphaneleri tarafından verilmekte olup insanlarımıza ve ülkemize büyük katkı sağlanmıştır.
Her yıl Mart ayının son pazartesi günü başlayan ve bir hafta boyunca çeşitli etkinliklerle sürdürülen kütüphane haftasının 58’ncisi 28 Mart-03 Nisan 2022 tarihleri arasında Halil Hamit Paşa İl Halk Kütüphanesince de kutlanacaktır.
 
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