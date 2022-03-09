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ISPARTA HABER: KADEM İŞBİRLİĞİ İLE EĞİRDİR'DE KONFERANS DÜZENLENDİ

ISPARTA HABER: KADEM İŞBİRLİĞİ İLE EĞİRDİR'DE KONFERANS DÜZENLENDİ
ISPARTA
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ISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA-TENTE-BRANDA
*8 MART KADINLAR GÜNÜNDE EĞİRDİR BELEDİYESİ VE
KADEM İŞBİRLİĞİ İLE EĞİRDİR'DE KONFERANS DÜZENLENDİ.
 
*KADEM İL BAŞKANI GONCA KAYACAN; 'BİZLER KADIN HAKLARI MESELESİNİ KENDİNE DERT EDİNMİŞ VE BU ÇATI ALTINDA BİR ARAYA GELEN GÖNÜLLÜLERİZ.'
 
*BAŞKAN VELİ GÖK; 'KADINLARIMIZ TOPLUMU, SEVDİKLERİ, EVLADI İÇİN CANINI FEDA EDEN KUTSAL VARLIKLARIMIZDIR.'
 
 
Eğirdir Belediyesi ve Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Isparta İl Temsilciliği işbirliği ile 'Güven Toplumunun İnşası',  'Şiddetin Anatomisi ve Çözüm Yolları' Eğitim dizesi ile bilgilendirme toplantısı düzenlendi.
Eğirdir Kervansaray Düğün ve Toplantı Salonunda gerçekleşen programa
Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök, KADEM Isparta il Başkanı Gonca Kayacan, ilçe protokolü ve çok sayıda davetli katıldı.
Toplantının açılış konuşmasını yapan Kayacan, KADEM olarak “ Varoluşta Eşitlik Sorumlulukta Adalet” diyerek çıktığımız yolculuk da daha güvenli bir toplumun inşası için el birliği ile mücadele ediyoruz.
Uzattığımız ellerin, hayatı güzelleştireceğini ve dokunduğumuz her yüreğin daha da güçleneceğini biliyoruz. Kadınların onurlu duruşunu savunmaya ve haklı mücadelemizde dik durmaya devam edeceğiz. "Bütün kadınları kuşatan bir kadın hareketi olarak; Irkı, düşüncesi, inancı ve sosyal mensubiyeti ne olursa olsun kadının yanında durduk. Kadına yönelik her türlü şiddet ve haksızlığa karşı çıktık." "Bizler kadın hakları meselesini kendine dert edinmiş ve bu çatı altında bir araya gelmiş gönüllüleriz.
Bugün Genel Başkanımız Sayın Saliha Okur Gümrükçüoğlu liderliğinde, Türkiye’deki 52 temsilciliğimiz, gençlerimiz, üyelerimiz ve gönüllülerimiz ile birlikte büyük ve güçlü bir aileyiz."
"Bu mücadelenin ne denli önemli ve büyük olduğunu biliyoruz. Yürüdüğümüz yolun zorlu ve engellerle dolu olduğunun farkındayız. Bu yolda, hayatına dokunduğumuz her kadınla gelecek nesillere bir değer bıraktığımızı bilmek bizi güçlendiriyor." Fedakârlıkları, emekleri, sevgileri ve mücadeleleriyle geleceğimizi inşa eden tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun” dedi.
Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK yaptığı konuşmada; '8 Mart Dünya Kadınlar Günü, İnsan hayatında kadının rolü, nerede olması gerektiği, hedeflerimiz, bunların değerlendirilmesi anlamında yılda bir sefer özel programlarla gündeme aldığımız günlerden birisi. Kadın, kız evladı, eş, anne, hala, teyze, anneanne, babaanne ama bunun yanında aynı zamanda ekonominin bir parçası ve gerektiğinde toplumu için, sevdikleri için, evladı için canını feda eden kutsal varlıklardan birisidir. İnsan hayatını ve kalitesini artırma adına daha huzurlu, daha refah içinde bir toplum yaratmak ve gelecek nesillere bu mirasları bırakma adına bu ülkede yaşayan her birimizin bir borcu var. Üzerimizde hangi gömleğin olduğu hiç önemli değil, hangi görevde olduğumuz hiç önemli değil, yeter ki biz herhangi bir alanda katkı sağlamayı düşünelim. Ben hem sizlerin katılımları için hem de tüm hocalarımızın katılımları ve sunumları için teşekkür ediyorum. KADEM İl Temsilciliğimiz gerçekten il genelinde çok ciddi çalışmalar içindeler. Sivil toplum kuruluşlarımızla yerel idarelerin herhangi bir kurumla işbirliği içinde olması birlikte hareket etmesi, birlikte kafa yorması çok güzel bir şey. İnşallah bundan sonra daha güzel projeler geliştiririz hep beraber diyor, hepinize saygılar sunuyorum.' dedi.
 
Program, “Güven Toplumunun İnşası Şiddetin Anatomisi ve Çözüm Yolları” eğitim dizesi için konukların daveti ile devam etti.
Konuşmacı Muhlis Körpe (Araştırmacı-Yazar)
 Kuran ve Sünnet Açısından Şiddet Sorununa değindi.
Konuşmacı Esra Tunçbilek ( Avukat)
 Şiddetin Hukuki Boyutları ve Çözüm Yollarına değindi.
Konuşmacı Şule Tola ( Psikolog)
Şiddetin Psikolojik Boyutları ve Çözüm Yollarına değindi.
Konuşmacı Zeliha Akgün (Sosyolog)
Şiddetin Sosyolojik Boyutları ve Çözüm Yollarına değindi.
 
Program Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK'ün programda emeği geçen konuşmacılara ve KADEM İl Başkanı Gonca Kayacan'a plaket ve hediye takdimi daha sonra  hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.
(Eğirdir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu)
 

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