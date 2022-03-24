Isparta Belediyesi, Turan Mahallesi’nde bulunan ve yaklaşık 270 yıllık bir geçmişe sahip olan Aya Baniya (Payana) Kilisesinin restorasyonunu yaparak, turizme kazandırmak için harekete geçti. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, kilisede uygulanacak “Isparta Koku Atölyesi: Kokuhane” projesi için BAKA Genel Sekreteri Volkan Güler ile protokol imzaladı.Isparta Belediyesi şehrin tarihi açısından büyük önem taşıyan ve 1750’li yıllarda yapıldığı tahmin edilen Turan Mahallesi’ndeki Aya Baniya (Payana) Kilisesi, turizme kazandırıyor. Kilise Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı’nın (BAKA) Güdümlü Proje Desteği kapsamında “Isparta Koku Atölyesi: Kokuhane” ismiyle hayat bulacak. Projenin tamamlanmasıyla birlikte kilise, şehrin ekonomisine, sosyo-kültürel hayatına olumlu etkiler katacak, turizmde bir cazibe merkezi haline getirilecek. Koku teması kapsamında işlevlendirilecek kilisede ve bahçesinde Kütüphane, Koku Yapım Atölyesi, Sergi-Fuaye alanı, Kafeterya, Mağaza, Tematik Tıbbi ve Aromatik Bitki Bahçesi olmak üzere 4 bölüm oluşturulacak.Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Aya Baniya (Payana) Kilisesinin restore edilerek hayata geçirilecek “Isparta Koku Atölyesi: Kokuhane” Projesi için BAKA Genel Sekreteri Volkan Güler ile hibe desteği protokolü imzaladı.BAKA Genel Sekreteri Volkan Güler, Aya Baniya (Payana) Kilisesinin 1750’li yıllarda yapıldığının tahmin edildiğini söyledi. Kilisenin toplam 1914 metrekare alan içerisinde 390 metrekare kapalı alana sahip olduğunu belirten Güler, “Burası uzun yıllardır kullanılamayan bir yapıdır. ‘Özellikle tıbbi ve aromatik bitkiler turizminde yeni ürünler dahil etmek istiyoruz’ derken belediyemizle birlikte bu kilisenin bölge turizmi için Kokuhane adıyla yenilikçi bir ürün sunacak şekilde koku faaliyetleriyle bölge turizmine kazandırılacağını düşündük. Son zamanlarda belediyemizin çok çeşitli yatırımlarıyla turizmde önemli adımlar atılıyor. Mevcut rota içerisinde önemli bir öğeyi de burada hayata geçirmiş olacağız. Ajansımızın yönetim kurulu üyesi de olan Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum, projenin ilimize, bölgemize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, yaklaşık 270 yıl önce yapılan ve o dönemde Hristiyanların ibadet için kullandığı kilisenin uzun yıllar tadilat ve restorasyon görmemesi nedeniyle günden güne harabe haline döndüğünü ifade etti. Kilisenin önemli bir tarihe sahip olduğuna değinen Başkan Başdeğirmen, buranın restorasyonunun yapılarak turizme açılmasının şehir açısından çok önemli olduğuna değindi.Başkan Başdeğirmen, görev süresi içerisinde şehirdeki tarihi yapılarla yakından ilgilendiklerini belirterek, “Üzüm Çarşısı’nın restorasyonu başladı, arkasından Damgacı Sokağın restorasyonuna başladık. Bu ve Doğancı Mahallesi’ndeki kiliselerimizi bakanlığımızdan istedik ve belediyemize devredildi. Bu devirden sonra Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı yönetiminde Sayın Valimiz Ömer Seymenoğlu ile birlikte bu konuları dile getirerek, Genel Sekreterimiz Volkan Bey ve diğer yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımızla paylaştık. Çünkü bu tarihi ayağa kaldırmamız gerekiyordu. Bu tarihi ayağa kaldırırken de içerisinde nelerin olacağını, şehrimizin ana temaları nelerse onlarla beraber çalışmamız gerektiği düşüncesiyle çalışmalara başladık. Isparta’mızın simgesi gül ile alakalı bir çalışmanın olması gerektiği düşüncesiyle burada bir koku atölyesinin iyi olacağını düşünerek projesini hazırladık. Arkasından buranın bir kütüphane haline gelmesi ve gençlerimizin buradan yararlanması çok önemliydi” ifadelerini kullandı.Isparta’ya yerli ve yabancı turistlerin geldiği zaman tarihi yerlere gitmek istediklerinde götürülebilecek herhangi bir yer olmadığını kaydeden Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Damgacı Sokağa götürseniz harabe binalar var, Kiliseye gidelim deseler buraya getirip göstermekten imtina edersiniz. O halde tarihimizi ayağa kaldırmamız gerekiyordu. Isparta Belediyesi olarak bu işe başladık. Batı Akdeniz Kalkınma Ajansımızın belediyemize vermiş olduğu destekle buranın restorasyonunu bitirip vatandaşlarımız ve misafirlerimizin hizmetine sunacağız” dedi.Aya Baniya (Payana) Kilisesinin restorasyonu için BAKA Yönetim Kurulu üyelerinin ortak kararıyla hibe desteği sağlandığını söyleyen Başkan Başdeğirmen, “Dönem başkanımız Isparta Valimiz Sayın Ömer Seymenoğlu’nun çok büyük katkıları var. Sayın Valimiz ile diğer BAKA yönetim kurulu üyelerimize çok teşekkür ediyorum. Projenin hazırlanmasında Genel Sekreterimiz Volkan Bey ve ekibi çok destek verdiler. Kendilerine teşekkür ediyorum. Devletimizin vermiş olduğu destekle bu projeyi yapıyoruz. Ülkemize ve şehrimize hayırlı olsun. BAKA’nın bu projenin restorasyonuyla alakalı 5 milyon lira + KDV desteğiyle bu yola çıkıyoruz. Ajansımızın bu konuda hibe desteği var. İmzaladığımız sözleşme de bu desteği kapsamaktadır” diye konuştu.