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ISPARTA HABER: AEDAŞ'DA DEPREM! HESPİ GÖREVDEN ALINDI!

Apar topar görevden alındılar...

ISPARTA HABER: AEDAŞ'DA DEPREM! HESPİ GÖREVDEN ALINDI!
ISPARTA
G.Tarihi: 04.03.2022 22:54
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ISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA-TENTE-BRANDA
AEDAŞ Genel Müdürü, Isparta İl Müdürü ve
Sistem İşletme Direktörü görevden alındı
   
Isparta’yı bir ay ara ile etkisi altına alan yoğun kar yağışı ve buz yükü nedeniyle enerji hatlarında meydana gelen arızaların giderilmesi için sahada 7/24 devam eden çalışmaları takip eden Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş (AEDAŞ) Yönetim Kurulu, üst düzey kademede değişikliğe gitti. AEDAŞ Genel Müdürü, Sistem İşletme Direktörü ve Isparta İl Müdürü 04.03.2022 tarihi itibarıyla görevlerinden alındı.
 
AEDAŞ Yönetim Kurulu’ndan yapılan açıklamada, Isparta’da 620 saha personeli, 253 araç ve iş makinesi ve 52 jeneratör ile bölgenin her noktasının enerjilendirilmesi için var gücü ile çalışıldığına dikkat çekilerek, “Kar ve buz yükünün enerji nakil hatlarında yarattığı hasarın bir an önce giderilmesi, kentin enerji altyapısının güçlendirilmesi şirket olarak en büyük önceliğimiz. İklim koşullarının zorlayıcı etkisini de göz önünde bulundurarak bölgeye yönelik yatırımlarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Isparta’da benzer bir sürecin bir daha yaşanmaması için tüm enerjimiz ile çalışmaya ve yatırımlarımızı artırarak güçlendirmeye devam edeceğiz ” denildi.
 
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