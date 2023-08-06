Isparta Gökçay Mesire Alanında Hava Bisikleti Kaza Anı: Çocuk Yaralı







sevilen mesire alanı, bugün beklenmedik bir kaza haberiyle sarsıldı. Eğlencenin ve doğanın buluşma noktası olan alanda, hava bisikletinin altının kırılması sonucu talihsiz bir kaza yaşandı. Bu kazada, bir çocuk da bulunan bisiklet, koltuğuyla birlikte yere düşerek çocuğun yaralanmasına neden oldu.sağlık ekipleri hızla müdahale etti. Yaralanan çocuğa ilk yardım yapıldı ve hemen ambulansla yakındaki bir hastaneye sevk edildi. Çocuğun durumuyla ilgili henüz kesin bir bilgiye ulaşılamadı., kaza anının aniden meydana geldiğini ve çevredeki insanların telaş içinde olduğunu belirttiler. Gökçay mesire alanının neşeli atmosferi, bir anda ciddi bir durumun habercisi oluverdi.