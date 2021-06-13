GÜCÜ ETKİSİNDE
ISPARTA OTO EKSPERTİZ

Isparta’da Yetiştirilen Tıbbi Aromatik Bitkilere Bir Yenisi Daha Eklendi

Isparta’da Yetiştirilen Tıbbi Aromatik Bitkilere Bir Yenisi Daha Eklendi
ISPARTA
90 Okunma
0
Isparta’da Yetiştirilen Tıbbi Aromatik Bitkilere Bir Yenisi Daha Eklendi
Gülden lavantaya, zambaktan kekiğe kadar bir çok tıbbi ve aromatik bitkinin yetiştirilerek işlendiği Isparta’da şimdi ise ekinezya yetiştirilmeye başlandı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün 2018 yılında Güneykent‘te deneme amaçlı diktiği ekinezyaların başarılı bir şekilde yetişmesinin ardından Isparta’da ekinezya devlet desteğiyle birlikte farklı bölgelerde de dikilmeye başladı. Ekinezya tıbbi ve aromatik bir bitki olmasının yanında çiçeklenme döneminde güzel bir manzaraya da sahip oluyor.
Bu kapsamda Gülümse Isparta Kadın Girişim ve İşletme Kooperatifi üyeleri tarafından Atabey-İslamköy’de 2 bin metrekarelik alanda Isparta İl Özel İdaresi destekleriyle ekinezya ekimi gerçekleştirildi. Kooperatif üyelerinin imece usulüyle gerçekleştirdiği dikime Vali Ömer Seymenoğlu da katılarak ekinezya fidelerini toprakla buluşturdu. Burada yaptığı açıklamada Isparta’nın bir tarım şehri olduğunu bunun yanında tıbbı aromatik bitkilerin çiçeklenme döneminde özellikle turizmde de bilinirliliğini arttırdığını söyleyerek kadın kooperatiflerine ekonomik kazanç sağlamak için her türlü desteği vermeye devam edeceklerini belirtti.
Gülümse Isparta Kadın Girişim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Dilek Gündüz ise oluşturdukları bahçede hem ekinezyayı işlemeyi hem de görsel açıdan kırsal turizm faaliyetlerinde bulunmayı amaçladıklarını söyleyerek her konuda kendilerine destek olan Vali Seymenoğlu’na tüm üyeleri adına teşekkürlerini iletti.
Tarlada ayrıca deneme amaçlı olarak aronya bitkisi dikimi de gerçekleştirildi.
Isparta’da ekinezya dikilen bir diğer bölge ise muhteşem Eğirdir gölü manzaralı Sorkuncak köyü. Köyde gül ve lavanta tarlalarının ardından yüzde 25’i çiftçi yüzde 75’i devlet destekli oluşturulan ilk ekinezya tarlasında fideler Vali Seymenoğlu’nun katılımıyla toprak buluşturuldu. Eğirdir gölü manzaralı tarlada 5 bin metrekarelik alana dikilen ekinezyalar kırsal turizm alanında son dönemlerde adından sıkça söz ettiren Sorkuncak’ta gül ve lavanta tarlalarıyla birlikte ziyaretçilere muhteşem bir görsel şölen sunacak.
Tarlasına ekinezya diken Sorkuncaklı çiftçi Tuğrul Yıldırım köylerindeki turizm faaliyetlerine katkı sunabilmek adına böyle bir çalışma yaptıklarını söyleyerek çiçeklenme döneminde tüm ziyaretçileri Eğirdir gölü manzarası eşliğinde ekinezyaları görmeye davet etti.
Vali Seymenoğlu ardından yine Sorkuncak’ta oluşturulan 130 dönümlük lavanta tarlasında beraberinde Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik ve İl Tarım ve Orman Müdürü Eyüp Adıgüzel ile birlikte incelemelerde bulundu.
Sorkuncak’ta Eğirdir gölüne nazır bir alanda oluşturulan lavanta tarlası ile ilgili bilgi veren Eğirdir Kaymakamı Çelik “Sorkuncak Eğirdir ilçemizin en gözde köyü. Lavanta ve gülleriyle Sorkuncak köyümüz gerçekten çok fotoğrafik bir köy. Köyümüzde 130 dönümlük alanda 2018 yılında lavanta dikimi gerçekleştirdik. Lavantalarımız 3 yaşında olup görsel olarak da bizlere hitap etmeye başladılar. Yaklaşık 5 yıl içerisinde tamamıyla kendini gösterecek ve artık köyümüzün de kaderi tamamıyla değişmiş olacak. Burası artık turistik bir köy haline gelecek. Lavanta, gül, göl böylesi bir üçleme içerisinde bizler de misafirlerimizi ağırlamanın mutluluğunu yaşayacağız” dedi.
 
199022906-805590927010693-393032455147305617-n199149801-805590367010749-2400185591160036330-n199198604-805590413677411-8503290903770939642-n199210601-805591200343999-4847904332582562437-n199259154-805591233677329-7227846084439014576-n199269913-805591237010662-5659517952198878361-n199408823-805591000344019-6241508130679568318-n199456783-805591020344017-2645037699544773089-n199503539-805590820344037-8188920260481351316-n199784152-805590557010730-1399820724898097642-n199830745-805591253677327-4457115058742247535-n199855217-805591090344010-4732542697527283371-n199898012-805590427010743-1803737882632409959-n200149863-805590453677407-8446630637685049986-n200157281-805590497010736-7764087617577042018-n200188999-805590827010703-1363012518208257703-n200212667-805590903677362-5240925781730803786-n200244002-805590730344046-5261345944721497475-n200269463-805590863677366-1429971868498185806-n200319694-805591307010655-7955866217810595524-n200698551-805591187010667-8986691282726002924-n131511057-805590450344074-1779594369856654107-n198908909-805590430344076-3646892843988107451-n198945470-805590443677408-5332187068469051483-n198951043-805590273677425-4929672963484142456-n198999900-805591153677337-2063243677070833316-n
 
 
 
ekinezyaısparta ekinezyaekinezya bitkisi
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta'da tümsek ayna, otopark, garaj ve trafik yol aynaları via market'te
Isparta’da Yetiştirilen Tıbbi Aromatik Bitkilere Bir Yenisi Daha Eklendi
TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜSTE SON 24 SAAT
Isparta'da Sınırsız Keşif Dünyası: Funcity
Eğer o tarihe kadar öderseniz ceza ve zam silinecek...
Isparta İMO: ''Ekonomik ömrünü tamamladı...''
TEKNOLOJİ İÇİN ISPARTA'DA MAKSİMUM BİLGİSAYAR
Isparta'da Amatör Lig Müsabakaları için yeni kararlar alındı
ISPARTA MERKEZ DARIDERE 2 BARAJI NE DURUMDA?
BAĞ-KUR'luya müjdeli haber...!
Isparta'da yetiştiricilere destekleme ödemeleri yapıldı
‘Geleceğin Yıldızları’ için ilham veren ‘Oyun ve Oyuncaklar’ Gökceren’de
Bangladeş ve Cezayir Büyükelçisi Isparta'ya geldi
Siz hiç ‘gül kahvesi, lavanta çayı’ içtiniz mi?
Isparta'da sanayi işletmeleri için önemli duyuru
Cumhurbaşkanı açıkladı : ücretlerini devlet ödeyecek!
Emekli olmak isteyenlere güzel haber: Yeni hak geldi
Çiftlikten Sofraya: Doğal, Sağlıklı, Kaliteli, Güvenli bir Lezzet Yolculuğu
Ishayko'dan açıklama: ''Artık son mamalarımızı tükettik...''
ISPARTA'DA BİR BABANIN EN MUTLU ANI
Isparta'da Öğrencilerden Anlamlı Çevre Günü Mesajları
ISPARTA'DA HER MARKA SÜPÜRGENİZ İÇİN EN İYİ TAMİR VE BAKIM TEKNİK SERVİSİ
Karneler nasıl verilecek? MEB'den açıklama geldi
ISPARTA'DA EMNİYETTEN DEV OPERASYON
Türker Et Kasap Isparta'da 2. şubesini açtı
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

ISPARTA 32 SPOR ŞAMPİYON OLDU KUPAYI ALDIISPARTA 32 SPOR ŞAMPİYON OLDU KUPAYI ALDI
Isparta'da 19 Mayıs Coşkuyla Kutlandı 2021Isparta'da 19 Mayıs Coşkuyla Kutlandı 2021
17 Günlük Tam Kapanma Başladı. Meydanlar, Sokaklar Boş Kaldı17 Günlük Tam Kapanma Başladı. Meydanlar, Sokaklar Boş Kaldı
Isparta'da doğa sporları resim sergisiIsparta'da doğa sporları resim sergisi
Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Isparta’da foto haberÇanakkale Savaşları Mobil Müzesi Isparta’da foto haber
‘BAHARA MERHABA’ ORYANTİRİNG YARIŞLARI‘BAHARA MERHABA’ ORYANTİRİNG YARIŞLARI
Aziz Şehidimiz İle Kahraman Gazimizin Madalya ve Beratları Tevcih EdildiAziz Şehidimiz İle Kahraman Gazimizin Madalya ve Beratları Tevcih Edildi
ISPARTA 32 SPOR ŞAMPİYON OLDU KUPAYI ALDIIsparta'da 19 Mayıs Coşkuyla Kutlandı 202117 Günlük Tam Kapanma Başladı. Meydanlar, Sokaklar Boş KaldıIsparta'da doğa sporları resim sergisiÇanakkale Savaşları Mobil Müzesi Isparta’da foto haber‘BAHARA MERHABA’ ORYANTİRİNG YARIŞLARIAziz Şehidimiz İle Kahraman Gazimizin Madalya ve Beratları Tevcih Edildi
isparta-oyuncak-oyun-zeka-akil-oyunlariisparta-bilardo-bowling-eglence-alani-merkezitürker kapındaisparta-kasap-et-urunleri-mangal-alo-paket-siparisisparta-yazar-kasa-profilo-yetkili-teknik-servisiisparta-kasap-kurbanlikisparta-mobilya-imalatiisparta-marka-patent-tesciliisparta-marka-tescilISPARTA ONLİNE MAĞAZA AŞIŞVERİŞ SİTESİisparta-mobilya-magazasiisparta konteynerisparta-marka-tescilısparta gül lokumunidua Ispartaısparta gelinliknidua instagramnidua instagramnidua whatsAppısparta cam balkonısparta duşakabinISPARTA AKTAR ISPARTA bilgisayar tamiriISPARTA motosikletISPARTA egzoz tamiriISPARTA cam balkon, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA uygun avm, ısparta kasap, ISPARTA sineklik, ISPARTA iç giyim, ISPARTA BOYA MALZEMELERİsüpürge toz torbası
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

Siz hiç ‘gül kahvesi, lavanta çayı’ içtiniz mi?Siz hiç ‘gül kahvesi, lavanta çayı’ içtiniz mi?08 Haziran 2021
Emekli olmak isteyenlere güzel haber: Yeni hak geldiEmekli olmak isteyenlere güzel haber: Yeni hak geldi06 Haziran 2021
ELEKTRİKLİ TEKNEDE NİKAH TÖRENİELEKTRİKLİ TEKNEDE NİKAH TÖRENİ08 Haziran 2021
Isparta'da sanayi işletmeleri için önemli duyuruIsparta'da sanayi işletmeleri için önemli duyuru08 Haziran 2021
ISPARTA MERKEZ DARIDERE 2 BARAJI NE DURUMDA?ISPARTA MERKEZ DARIDERE 2 BARAJI NE DURUMDA?10 Haziran 2021
‘Geleceğin Yıldızları’ için ilham veren ‘Oyun ve Oyuncaklar’ Gökceren’de‘Geleceğin Yıldızları’ için ilham veren ‘Oyun ve Oyuncaklar’ Gökceren’de10 Haziran 2021
Bangladeş ve Cezayir Büyükelçisi Isparta'ya geldiBangladeş ve Cezayir Büyükelçisi Isparta'ya geldi09 Haziran 2021
TEKNOLOJİ İÇİN ISPARTA'DA MAKSİMUM BİLGİSAYARTEKNOLOJİ İÇİN ISPARTA'DA MAKSİMUM BİLGİSAYAR11 Haziran 2021
Cumhurbaşkanı açıkladı : ücretlerini devlet ödeyecek!Cumhurbaşkanı açıkladı : ücretlerini devlet ödeyecek!07 Haziran 2021
Isparta'da Amatör Lig Müsabakaları için yeni kararlar alındıIsparta'da Amatör Lig Müsabakaları için yeni kararlar alındı11 Haziran 2021
Isparta'da yetiştiricilere destekleme ödemeleri yapıldıIsparta'da yetiştiricilere destekleme ödemeleri yapıldı10 Haziran 2021
ITSO Başkanı Tutar, Isparta Kozmetik de Lider OlmalıITSO Başkanı Tutar, Isparta Kozmetik de Lider Olmalı08 Haziran 2021
BAĞ-KUR'luya müjdeli haber...!BAĞ-KUR'luya müjdeli haber...!10 Haziran 2021
ANTALYA’DA 16 BİN KINALI KEKLİK DOĞAYLA BULUŞUYORANTALYA’DA 16 BİN KINALI KEKLİK DOĞAYLA BULUŞUYOR10 Haziran 2021
ISPARTA'DA ''TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARI'' AÇILDIISPARTA'DA ''TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARI'' AÇILDI08 Haziran 2021
Yalvaç’ın tarihi yerlerinin Unesco Dünya Mirası listesine alınması için bir hazırlık toplantısı gerçekleştirildiYalvaç’ın tarihi yerlerinin Unesco Dünya Mirası listesine alınması için bir hazırlık toplantısı gerçekleştirildi07 Haziran 2021
Yalvaç'taki çiçek seraları görenleri büyülüyor!Yalvaç'taki çiçek seraları görenleri büyülüyor!08 Haziran 2021
SEDAK (Sektörel Danışma Kurulu) 7. Toplantısı OSB Başkanlığı’nın Ev Sahipliğinde YapıldıSEDAK (Sektörel Danışma Kurulu) 7. Toplantısı OSB Başkanlığı’nın Ev Sahipliğinde Yapıldı07 Haziran 2021
Isparta'nın İki Büyük Değeri Gül ve Davraz'ın Muhteşem BuluşmasıIsparta'nın İki Büyük Değeri Gül ve Davraz'ın Muhteşem Buluşması08 Haziran 2021
Isparta'da Sınırsız Keşif Dünyası: FuncityIsparta'da Sınırsız Keşif Dünyası: Funcity12 Haziran 2021