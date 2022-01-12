METEOROLOJİK UYARI

(ISPARTA’NIN DOĞUSU KUVVETLİ YAĞIŞLARA DİKKAT!)

Isparta'nın doğusu beklenen yağışların bu akşam saatlerinden itibaren yarın (12.01.2021 Çarşamba) öğle saatlerine kadar genellikle kuvvetli yağmur ve sağanak, rakımı 1200 ila 1400 metre üzeri yerlerde kuvvetli yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar ile yüksek kesimlerde buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.METEOROLOJİ 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜBÖLGE TAHMİN ve UYARI MERKEZİ