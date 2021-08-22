GÜCÜ ETKİSİNDE
isparta-mobilyaISPARTA OTO EKSPERTİZ

Haber: Çandır’ın Yaraları Sarılıyor

Haber: Çandır’ın Yaraları Sarılıyor
ISPARTA
83 Okunma
0
ISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA-TENTE-BRANDA
Çandır’ın Yaraları Sarılıyor
Sütçüler ilçesinin Çandır köyü sınırları içerisinde başlayan ve 6 gün sonunda kontrol altına alınabilen orman yangının ardından oluşan zararların giderilmesi için çalışmalar devam ediyor. Vali Ömer Seymenoğlu beraberinde Sütçüler Kaymakamı Ayşe Karaca, Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Dr. Mustafa Altuğ Atalay ve ilgili kurum müdürleriyle beraber Çandır’da vatandaşlarla bir araya geldi, köyde incelemelerde bulundu.
Yangının ilk gününden bu yana hep Çandırlıların yanında olduklarını ve bundan sonra da her türlü ihtiyaçlarında yanlarında olacaklarını bir kez daha yineleyen Vali Seymenoğlu “Ne olur; ‘Herkes ilk 6 gün buradaydı hiç ayrılmadı ama yangın bitti kamu kurum ve kuruluşları burayı terk etti.’ gibi bir düşünceniz olmasın. Burada olmasak bile birebir arkadaşlarımız zaten burada alanda çalışıyor bizler de Isparta'dan kendilerini takip ediyoruz” dedi.
Öncelikli olarak vatandaşların talep ettikleri acil ihtiyaçları temin ettiklerini aktaran Vali Seymenoğlu “Vatandaşlarımız meyve fidanlarımızı sulayamıyoruz, kurumak üzere, su sistemleri yandı dediği için acil olarak hemen İl Özel İdaresi kaynaklarıyla sulama alt yapısına ilişkin borular ve diğer malzemeleri getirdik. Onları şimdi sizlere zarar ziyana göre dağıtacaklar. Evlerin yapım işini Çevre ve Şehircilik Bakanlığı üstlenmiş durumda TOKİ üzerinden yapacak. Isparta Belediyesi de sağ olsun bazı evlerin hasarının giderilmesi için çalışmaya başlamış, şu anda gördüm bir kısmı bitmiş bir kısmının çatısı yapılıyor. Elektrikçiler Odası’nın bir talebi vardı. ‘Elektrik tesisatlarını biz yenileyelim’ dediler. Yani bu tür küçük dokunuşlarla hızlı bir şekilde bu zararınızı karşılamaya çalışıyoruz. Evi zarar gören ve Isparta’da konaklamak istemeyen vatandaşlarımız için konteyner getirelim dedik şu anda 5 konteynerimiz burada ve yerleştirilmiş durumda” şeklinde konuştu.
Ardından toplantıda hazır bulunan tüm ilgililer tek tek söz alarak kurumlarının Çandır köyünde yaptığı çalışmalar hakkında vatandaşları bilgilendirdi.
Isparta Elektrikçiler Ve Bobinajcılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Abdullah Kaya da şu anda köyde bulunan oda üyesi elektrik ekipleriyle elektrik tesisatı zarar gören tüm vatandaşların tesisat işlemlerini ücretsiz olarak karşıladıklarını söyleyerek ihtiyacı olan vatandaşların kendileriyle irtibata geçmesini istedi.
Toplantının ardından Vali Seymenoğlu yangından zarar gören evlerde AFAD tarafından yerleştirilen konteynerlerde incelemelerde bulunarak vatandaşlara bir ihtiyaçları olup olmadığını sordu.
 
235853124-848304002739385-1556913335480711019-n235930468-848304382739347-6015122741748655441-n235965207-848304189406033-3311915781721525929-n236076733-848303702739415-3747478569644748488-n236103798-848303792739406-2056381933497706846-n236107766-848304059406046-1442312381816850251-n236109173-848304069406045-527832372333074056-n236167003-848304272739358-1171823520225975388-n236167007-848303812739404-1480101357504523951-n236176100-848304429406009-7520548326583050881-n236217042-848304176072701-288742026547466887-n236255417-848303769406075-4320512892518773-n236261433-848304346072684-5958985907555752215-n236285293-848303989406053-2380738176595156607-n236363950-848303656072753-5029360898727749887-n236426076-848304312739354-3020700884435634008-n236516660-848303756072743-6253096986760853656-n236856614-848304089406043-8725302432914436200-n236949095-848304142739371-2115505871600539519-n236950856-848303846072734-3655352674406847253-n237011993-848303892739396-6260831114558412145-n237149435-848303762739409-7496056378796629730-n237216491-848304239406028-5418130177003537471-n237569882-848304212739364-2729425660669097693-n237813877-848303716072747-8639654574487281044-n238428629-848304159406036-7878366759135256151-n238980057-848303872739398-3366477811842801462-n

 
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta'da Kır Düğünleri Neden Tercih Ediliyor?
Isparta Haber: Uluborlu’da Menazır Şenliği Yapıldı
ISPARTA'DA PCR TESTİ ZORUNLULUĞU KARARI
Haber: Çandır’ın Yaraları Sarılıyor
Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen'e COVİD-19 virüsü bulaştı
Aşı olmayanlar dikkat! Artık Yasak!
Haber: 81 il valiliğine "PCR Testi Zorunluluğu" genelgesi
TÜRKİYE'DE KAÇ AFGAN GÖÇMEN VAR?
Hem zam yapılacak hem de devlet ödeyecek
Tekrar kapanma veya kısıtlama olacak mı?
ISPARTA'DA AYANOĞLU HALICILIK'TAN ŞOK YAZ KAMPANYASI
PCR TESTİ DÖNEMİ BAŞLIYOR! ZORUNLU OLACAK!
YÜZ YÜZE EĞİTİM NASIL UYGULANACAK?
SALGINDA YENİ KISITLAMALAR GELECEK Mİ?
MAAŞ NE KADAR ARTACAK?
Vali Seymenoğlu Keçiborlu’da Muhtarlarla Buluştu
Keçiborlu İlçesinde Şehit Ailemiz ve Gazimiz Ziyaret Edildi
ISPARTA'DA YAŞAYAN HERKESE ÖNEMLİ DUYURU
Isparta'da Telefon yedek parça kaçakçılığı operasyonu
ISPARTA'DA BİNLERCE SAZAN YAVRUSU GÖLE BIRAKILDI
Okullar açılıyor yüz yüze eğitim başlıyor işte o tarihler..
Isparta'da hastane çalışanları sahaya inecek!
ISPARTA SGK'DAN ÖNEMLİ DUYURU
Öğretmen atamaları ile ilgili önemli haber
Isparta'da fabrikada Yangın...!
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

EĞİRDİR TRİATLONU SONA ERDİEĞİRDİR TRİATLONU SONA ERDİ
ISPARTA'DA LAVANTA GÜNLERİ ŞENLİKLERİ YAPILDI 2021ISPARTA'DA LAVANTA GÜNLERİ ŞENLİKLERİ YAPILDI 2021
Isparta'dan başlayan bisiklet festivalinden en güzel karelerIsparta'dan başlayan bisiklet festivalinden en güzel kareler
ISPARTA 32 SPOR ŞAMPİYON OLDU KUPAYI ALDIISPARTA 32 SPOR ŞAMPİYON OLDU KUPAYI ALDI
Isparta'da 19 Mayıs Coşkuyla Kutlandı 2021Isparta'da 19 Mayıs Coşkuyla Kutlandı 2021
17 Günlük Tam Kapanma Başladı. Meydanlar, Sokaklar Boş Kaldı17 Günlük Tam Kapanma Başladı. Meydanlar, Sokaklar Boş Kaldı
Isparta'da doğa sporları resim sergisiIsparta'da doğa sporları resim sergisi
EĞİRDİR TRİATLONU SONA ERDİISPARTA'DA LAVANTA GÜNLERİ ŞENLİKLERİ YAPILDI 2021Isparta'dan başlayan bisiklet festivalinden en güzel karelerISPARTA 32 SPOR ŞAMPİYON OLDU KUPAYI ALDIIsparta'da 19 Mayıs Coşkuyla Kutlandı 202117 Günlük Tam Kapanma Başladı. Meydanlar, Sokaklar Boş KaldıIsparta'da doğa sporları resim sergisi
isparta-oto-muzik-sistemleri isparta-pastane-yas-pasta-siparisi-baklava isparta-gozleme-borek-kuyrugu-sulu-organizasyon-siparis-telefon isparta-gastro-gaziantep-mutfagi-telefon-siparis isparta-oto-ekspertiz-sanziman-tamiri-yedek-parca isparta-perde isparta-dugun-salonları-bubble-kids isparta-temizlik-sirketleriisparta-off-road-modifiye-oto-aksesuarisparta-bilardo-bowling-eglence-alani-merkezitürker kapındaisparta-kasap-sarkuteriisparta-mobilya-imalatiISPARTA ONLİNE MAĞAZA AŞIŞVERİŞ SİTESİisparta-mobilya-magazasiısparta gül lokumuısparta cam balkonısparta duşakabinISPARTA bilgisayar tamiriISPARTA motosikletISPARTA egzoz tamiriISPARTA cam balkon, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA uygun avm, ısparta kasap, ISPARTA sineklik, ISPARTA iç giyim, ISPARTA BOYA MALZEMELERİsüpürge toz torbası
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

Kur'an Kursu öğrencilerine dini ve kültürel kitap hediye edildiKur'an Kursu öğrencilerine dini ve kültürel kitap hediye edildi18 Ağustos 2021
ISPARTA'NIN GASTRONOMİ MERKEZİ - GASTRO ANTEP MUTFAĞIISPARTA'NIN GASTRONOMİ MERKEZİ - GASTRO ANTEP MUTFAĞI17 Ağustos 2021
ISPARTA'DA YAŞAYAN HERKESE ÖNEMLİ DUYURUISPARTA'DA YAŞAYAN HERKESE ÖNEMLİ DUYURU19 Ağustos 2021
Isparta Valiliği'nden önemli duyuruIsparta Valiliği'nden önemli duyuru16 Ağustos 2021
Isparta'da fabrikada Yangın...!Isparta'da fabrikada Yangın...!18 Ağustos 2021
ISPARTA'DA BİNLERCE SAZAN YAVRUSU GÖLE BIRAKILDIISPARTA'DA BİNLERCE SAZAN YAVRUSU GÖLE BIRAKILDI19 Ağustos 2021
MAAŞ NE KADAR ARTACAK?MAAŞ NE KADAR ARTACAK?19 Ağustos 2021
EĞİRDİR TRİATLON YARIŞMALARI SONA ERDİEĞİRDİR TRİATLON YARIŞMALARI SONA ERDİ15 Ağustos 2021
Kovid-19 hedef değiştirdi... rekor seviyeye ulaştıKovid-19 hedef değiştirdi... rekor seviyeye ulaştı16 Ağustos 2021
Isparta'da Sözleşmeli Personel Alım İlanıIsparta'da Sözleşmeli Personel Alım İlanı16 Ağustos 2021
Tekrar kapanma veya kısıtlama olacak mı?Tekrar kapanma veya kısıtlama olacak mı?20 Ağustos 2021
TÜRKER AVM'DEN YENİ İNDİRİM...!TÜRKER AVM'DEN YENİ İNDİRİM...!16 Ağustos 2021
Hem zam yapılacak hem de devlet ödeyecekHem zam yapılacak hem de devlet ödeyecek20 Ağustos 2021
Artık devlet karşılayacak! Artık devlet karşılayacak! 16 Ağustos 2021
Öğretmen atamaları ile ilgili önemli haberÖğretmen atamaları ile ilgili önemli haber18 Ağustos 2021
PCR TESTİ DÖNEMİ BAŞLIYOR! ZORUNLU OLACAK!PCR TESTİ DÖNEMİ BAŞLIYOR! ZORUNLU OLACAK!19 Ağustos 2021
Bakan Koca aşıda ek doz gerektirmeyen durumları açıkladıBakan Koca aşıda ek doz gerektirmeyen durumları açıkladı16 Ağustos 2021
Isparta'da hastane çalışanları sahaya inecek!Isparta'da hastane çalışanları sahaya inecek!18 Ağustos 2021
SALGINDA YENİ KISITLAMALAR GELECEK Mİ?SALGINDA YENİ KISITLAMALAR GELECEK Mİ?19 Ağustos 2021
ISPARTA SGK'DAN ÖNEMLİ DUYURUISPARTA SGK'DAN ÖNEMLİ DUYURU18 Ağustos 2021