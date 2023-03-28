Gülbirlik Kooperatif Kongreleri Sorunsuz Tamamlandı

Gülbirlik Genel Müdürü Hasan Çelik, Birliğe bağlı altı kooperatifin genel kurullarının sorunsuz bir şekilde tamamlandığını açıkladı. Yaklaşık 5 bin ortağı bulunan Gülbirlik, Gül, Gülyağı ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği'ne bağlı kooperatiflerde Şubat ayında başlayan kongre süreci geçtiğimiz günlerde sona erdi. Her bir kooperatif kongresinde yapılan seçimlerde 4 yıl boyunca görev yapacak yönetim kurulları belirlendi.

Gülbirlik Genel Kurulu ise Nisan ayı içerisinde delegelerin oylarıyla birlik yönetim kurulu üyelerinin belirleneceği bir tarihte gerçekleştirilecek.



Hava Kurak Giderse Gülçiçeği Erken Açabilir

Gülbirlik Genel Müdürü Hasan Çelik, 2023 Gülçiçeği kampanyası ile ilgili olarak, havaların oldukça kurak gittiğini ve eğer böyle devam ederse bu durumun gülçiçeği için olumsuz olabileceğini söyledi. Güllerin mevsiminden önce açabileceğine dikkat çeken Çelik, bu yılki gülçiçeği alım kampanyasının Mayıs ayında başlayabileceği tahmininde bulundu. Ancak, bu durumun tamamen hava şartlarına bağlı olduğunu ve hep birlikte gözlemleyeceklerini vurguladı.